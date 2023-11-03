Обречены быть вместе: обзор трагикомедии "Опавшие листья"

9 ноября 2023 года в широкий украинский прокат выходит трагикомедия "Опавшие листья" от легенды финского кино Аки Каурисмяки, главные герои которой находят свою любовь несмотря на все выходки судьбы. Почему стоит посмотреть этот фильм и как он связан с Украиной, читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН делится впечатлениями о фильме "Опавшие листья" (Kuolleet lehdet).

О режиссере

"Опавшие листья" – это 20-й фильм, пожалуй, наиболее известного финского режиссера Аки Каурисмяки, и с момента выхода его предыдущей работы прошло долгих шесть лет. В 2017 году он заявлял, что завершает карьеру, предпочитая уйти из кино на мажорной ноте – его тогдашний фильм "По ту сторону надежды" был тепло воспринят критиками и получил несколько престижных наград, в том числе "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля. Однако, к большой радости киноманов, режиссер передумал.

Каурисмяки выпустил свой первый фильм в 1983 году. Криминальная драма "Преступление и наказание" представляла собой свободную адаптацию одноименного романа русского писателя Федора Достоевского, события которого были перенесены в современные на тот момент Хельсинки. В Финляндии лента молодого режиссера сразу обратила на себя внимание, получив несколько наград национальной кинопремии "Юсси".

Впрочем, настоящее международное признание к Аки пришло лишь в 1996 году благодаря фильму "Дрейфующие облака", который получил "Золотую пальмовую ветвь" и "Приз экуменического жюри" на Каннском кинофестивале 1996 года.

Этот фильм был первым в его знаменитой трилогии "Финляндия". Еще два фильма – трагикомедия "Человек без прошлого "(2002), которая также получила две награды Канн, и криминальная драма "Огни в сумерках" (2006).

Именно в этих фильмах лучше всего отслеживается фирменный стиль режиссера – жизненные истории о маленьких людях, которые волею судьбы оказываются в затруднительном положении. Порой им удается из этого выбраться и получить свой хэппи-энд, а порой нет. Собственно, во многом фильм "Опавшие листья" можно назвать своеобразным продолжением этой трилогии.

О чем фильм

В центре сюжета трагикомедии "Опавшие листья" – две одинокие души, мужчина Холаппа и женщина Анса, у которых жизнь складывается не самым лучшим образом.

Она – работает на низкооплачиваемой работе в супермаркете, откуда ее вскоре увольняют, и на протяжении фильма она сменит еще несколько работ. Анса живет одна в унаследованном жилье, где, похоже, мебель не менялась со времен предыдущих владельцев. Она настолько одинока, что посуда у нее лишь на одну персону – поэтому когда у нее намечается свидание, ей приходится купить еще один набор, чтобы потом выбросить его, когда свидание оказалось неудачным.

Он – тоже перебивается разными подработками, откуда его периодически увольняют из-за пьянства. Он говорит своему другу, что пьет, потому что у него депрессия, а депрессия унего из-за того, что он пьет. Вот такой замкнутый круг. С жильем у него еще хуже – то он живет в вагончике для строителей, то в социальном общежитии.

И вот однажды эти двое случайно встречаются в караоке-баре. И хотя между ними проскакивает искра, на пути к счастью у них появляются многочисленные препятствия – но несмотря ни на что, они, похоже, обречены на то, чтобы быть вместе.

При чем здесь Украина

Лента снята таким образом, что очень трудно понять, о каком времени идет речь. У героев старомодная одежда, они ходят в старые бары и олдскульный кинотеатр, мебель в домах тоже старая. Однако есть одна горькая вещь, которая четко указывает, что события происходят в наше время – в картине неоднократно упоминается Украина: между любовными перипетиями герои периодически включают радио, откуда раздаются новости о российско-украинской войне. О разбомбленном Мариуполе, об ударе по гипермаркету в Кременчуге или об атаках на энергетическую инфраструктуру – по мере того, как развивается сюжет фильма, рассказывается о различных этапах российского террора Украины.

Режиссер фильма сказал об этом так: "Я не смог бы снять фильм во время войны, не комментируя ее, поэтому я комментирую ее по радио. Это любовная история, потому что я больше ничего не мог сделать, потому что эта кровопролитная война нуждается в любовных историях сейчас".

Кстати, этот момент оставляет несколько горькие ощущения – сначала Анса внимательно слушает радио, а потом уже начинает раздраженно переключать канал. Ничего не напоминает?

Реакция на фильм

Мировая премьера фильма "Опавшие листья" состоялась в основном конкурсе нынешнего Каннского кинофестиваля, где она получила "Приз жюри" – в целом это уже четвертая награда этого самого престижного кинофестиваля мира в активе Аки Каурисмяки.

Также фильм стал лучшей лентой 2023 года по версии Международной ассоциации кинопрессы (ФИПРЕССИ).

Кроме того, картина имеет награды Международного кинофестиваля в Чикаго (США) и Международного кинофестиваля CineFest Miskolc (Венгрия).

Тем временем Финляндия номинировала "Опавшие листья" на премию "Оскар" в категории "Лучший международный фильм" – и это не первый раз, когда фильмы Аки Каурисмяки номинируются на эту престижную награду. Впрочем, до сих пор он оставался без побед.

Сейчас на IMDb фильм имеет оценку 7,6 баллов из 10, тогда как на Rotten Tomatoes у него 98% одобрения от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть". В то же время, на Metacritic кинозрители дали ему 79 баллов из 100, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Наш вердикт

Украинских киноманов балуют финским кинематографом совсем нечасто, поэтому, вполне логично, что ко всем новинкам из этой страны наш зритель относится с осторожностью. А зря.

"Опавшие листья" – это довольно трогательная история об одиночестве и жизни на грани, которая, впрочем, полна надежд на счастливый конец, и даже самые тяжкие удары судьбы здесь подаются с юмором.

И пусть вас не пугает присущий северному кино медленный темп – в "Опавших листях" события тоже развиваются довольно спокойно, однако благодаря метким жизненным шуткам, которые можно смело разбирать на цитаты, и харизматичным актерам, время пролетает очень быстро и легко.

Общая оценка – 7,5 из 10 баллов.

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Марина Григоренко