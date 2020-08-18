Звезда "Сверхъестественного" снимется в третьем сезоне сериала "Пацаны"

Исполнитель роли Дина Винчестера в шоу "Сверхъестественное" Дженсен Эклс сыграет в третьем сезоне сериала "Пацаны".

Актер Дженсен Эклс снимется в 3 сезоне сериала Amazon Prime Video «Пацаны» по комиксам Гарта Энниса и Дарика Робертсона.

Об этом сообщил сам актер у себя в Instagram. Исполнитель роли Дина Винчестера в шоу «Сверхъестественное» выложил соответствующий видеоролик.

«Я все думал, чем мне заняться после завершения "Сверхъестественного" в этом году. Потом меня осенило», - написал Эклс.

Как отмечает Comic Book, актер сыграет супергероя Солдатика (Soldier Boy), который сражался во Второй мировой войне. Он стал «первой суперзвездой и опорой» для граждан США. Как бы пародия на Капитана Америку. Памятник именно этому супергерою был замечен на съемках 2 сезона.

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Шоураннер Эрик Крипке очень рад, что сможет вновь поработать с Эклсом. Как помним, именно он создал «Сверхъестественное» и выступал шоураннером сериала первые пять сезонов. Он говорит, что считает актера братом.

«Дженсен - потрясающий актер и прекрасный человек, от которого пахнет теплым шоколадом. Я считаю его братом. В качестве Солдатика, самого первого супергероя, он привнесет в шоу много юмора, пафоса и опасности. Я не могу дождаться, чтобы снова оказаться с ним на одной съемочной площадке и добавить немного "Сверхъестественного" "Пацанам"»,- рассказал он.

Что известно о новых сезонах сериала «Пацаны»

В 3 сезоне может сняться Джеффри Дин Морган, который тоже играл в «Сверхъестественном».

Премьера 2 сезона «Пацанов» намечена на 4 сентября.

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Автор: Олег Давыгора