Первый трейлер второй части «Отряда самоубийц» выйдет уже завтра.

Американский режиссер Джеймс Ганн опубликовал новый постер предстоящего фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» (The Suicide Squad), являющегося самостоятельным сиквелом одноименного фильма 2016 года выпуска.

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Также в своем сообщении в Twitter режиссер сообщил, что первый трейлер фильма выйдет уже завтра, 27 марта 2021 года.

Перед фильмом «Отряд самоубийц: Миссия навылет», являющимся десятым по счету фильмом из Расширенной вселенной DC, будет стоять нелегкая задача реабилитироваться за провал первой части, которую разнесли как критики, так и фанаты, которые ожидали от картины намного большего. На деле же попытка собрать команду суперзлодеев в одном фильме, роли которых исполнили топовые актеры Голливуда - Марго Роби, Уилл Смит, Джаред Лето и другие - оказалась скучным сумбурным зрелищем, с безликими героями со слабой мотивацией.

В итоге второй фильм получил нового режиссера - добровольно покинувшего пост режиссера первой части Дэвида Эйра в сиквеле заменил Джеймс Ганн. Да-да, тот самый, который отметился весьма продуктивным сотрудничеством с прямыми конкурентами DC - Marvel Studious. В частности, Ганн поставил весьма успешные две части «Стражей Галактики» и сейчас работает над третьей частью франшизы. Также на его счету режиссерская работа над более противоречивым «Тор 2: Царство тьмы» и работа над сценарием эпичных «Мстители: Война бесконечности».

При этом актерский состав возглавляют Марго Робби, вернувшаяся к роли Харли Квин, а также Идрис Эльба, Джон Сина, Джоэл Киннаман, Питер Капальди, Сильвестр Сталлоне и Виола Дэвис. А вот участие Джареда Лето, исполнившего роль Джокера в первом фильме, до сих пор не подтверждено. Потому максимум, на что стоит надеяться фанатам - скромное камео, и то не факт. Также неизвестно, вернется ли к роли Дэдшота Уилл Смит, ведь изначально его участие в фильме было под вопросом из-за проблем с графиком съемок. Смита даже сначала хотели заменить Идрисом Эльбой, однако в итоге последний получил новую роль - Бладспорта, таким образом предоставив Смиту возможность вернуться к роли Дэдшота.

Сюжет картины до конца не разкрывается, однако из того, что известно, можно сделать вывод, что заключенные в тюрьму Бель Рив злодеи отправятся в качестве членов оперативной группы X на южноамериканский остров Корто Мальтезе, чтобы разрушить Йотунхейм - тюрьму и лабораторию нацистской эпохи, в которой содержались политические заключенные и проводились эксперименты.

Выход фильма в кинотеатрах запланирован на 6 августа 2021 года. Одновременно Warner Bros. Pictures запустит платный показ фильма в течение месяца на стриминговом сервисе HBO Max.

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Автор: Марина Григоренко