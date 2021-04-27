В прямом эфире за церемонией следили лишь 9,8 млн американцев.

В ночь с 25 на 26 апреля прошла церемония вручения премии "Оскар".

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При этом в прямом эфире за церемонией следили менее 10 миллионов американцев. Такой показатель оказался наихудшим за все годы проведения "Оскара". Эта цифра даже ниже прошлогодней.

Отметим, церемония проходила в саду и скромном зале вокзала Union Station. Такие локации выбрали не только из-за пандемии коронавируса, но и с целью спасти рейтинги, которые давно не радуют академиков.

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Автор: Диана Могилевич