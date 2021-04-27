Рейтинги не порадовали академиков / фото ua.depositphotos.com
В ночь с 25 на 26 апреля прошла церемония вручения премии "Оскар".
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При этом в прямом эфире за церемонией следили менее 10 миллионов американцев. Такой показатель оказался наихудшим за все годы проведения "Оскара". Эта цифра даже ниже прошлогодней.
Отметим, церемония проходила в саду и скромном зале вокзала Union Station. Такие локации выбрали не только из-за пандемии коронавируса, но и с целью спасти рейтинги, которые давно не радуют академиков.
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