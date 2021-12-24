Лента Marvel установила рекорд по сборам, пробыв в прокате неделю.

"Человек-паук: Нет пути домой", показавший крайне успешный старт и рекордные сборы в первые выходные, стал самым кассовым фильмом Голливуда за год.

Об этом сообщает издание Deadline.

Читайте также"Человек-паук: Нет пути домой" выходит в прокат: есть ли сцена после титровСборы "Человек-паук: Нет пути домой" за 8 дней в прокате перевалили за 800 млн долларов. Сумма сборов по всему миру по состоянию на 23 декабря - 813,9 млн долларов.

Фильм обошел последнюю часть бондианы - "Не время умирать" - собравшую в прокате 774 млн.

Таким образом лента стала третьей самой кассовой лентой и лучшим голливудским фильмом года.

Кассовые сборы за пределами США - 457 млн. Больше всего лента собрала в Великобритании, Мексике и Франции.

Вас также могут заинтересовать новости: