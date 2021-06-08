Группа-любимец зрителей Евровидения 2021 выступит на сцене Atlas Weekend 11 июля.

Популярная украинская группа Go_A, занявшая пятое место на Евровидении 2021 и второе место по результатам зрительского голосования, выступит в столице на фестивале Atlas Weekend.

Читайте также"Невероятная песня!": победители Евровидения назвали Украину лучшей среди других участниковВыступление коллектива запланировано на последний день музыкального фестиваля, 11 июля. Об этом организаторы события сообщили в Facebook.

"Слышали, как вся Европа поет украинские "веснянки"? А о том, что песня украинской группы впервые заняла первое место в мировом чарте Spotify и попала в чарт Billboard? Это все мощная энергетика электро-фолка от Go_A! И мы почувствуем ее на себе уже 11 июля", – говорится в сообщении.

Выступление Go_A на Евровидении 2021

По результатам зрительского голосования, выступление украинской группы Go_A на Евровидении 2021 было одним из лучших.

Тройка лидеров по итогам голосования зрителей песенного конкурса выглядит следующим образом:

Maneskin – (Италия) - 318 баллов;

Go_A – (Украина) - 267 баллов;

Барбара Прави - (Франция) - 251 балл.

Но в сумме с баллами жюри - 97 баллов - Украина заняла пятое место.

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Автор: Ольга Робейко