Украинская группа Go_A, которая представляла нашу страну на Евровидении 2021, оказалась в музыкальном чарте Billboard Global 200 excl US на 80-м месте с песней SHUM.
Стоит отметить, что в этот чарт впервые попала украиноязычная песня. А до этого SHUM Go_A занял первое место в рейтинге Spotify в Италии. Несмотря на то, что украинская группа так и не одержала победу на главном песенном конкурсе, их трек сейчас у всех на устах.
Напомним, на Евровидении победила группа из Италии Maneskin. Их песня Zitti E Buoni вошла в топ-10 самых популярных треков мира.
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