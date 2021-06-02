Группа попала в престижный рейтинг Billboard Global 200 excl US.

Украинская группа Go_A, которая представляла нашу страну на Евровидении 2021, оказалась в музыкальном чарте Billboard Global 200 excl US на 80-м месте с песней SHUM.

Стоит отметить, что в этот чарт впервые попала украиноязычная песня. А до этого SHUM Go_A занял первое место в рейтинге Spotify в Италии. Несмотря на то, что украинская группа так и не одержала победу на главном песенном конкурсе, их трек сейчас у всех на устах.

Напомним, на Евровидении победила группа из Италии Maneskin. Их песня Zitti E Buoni вошла в топ-10 самых популярных треков мира.

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Автор: Диана Могилевич