Дата выхода пятого сезона шоу пока неизвестна.

Команда популярного научно-фантастического сериала "Очень странные дела" (Stranger Things) в начале января 2024 года официально начала производство пятого сезона, который станет для него последним.

"Код красный. Производство "Очень странных дел" 5 официально начато!", – сообщил стриминговый сервис Netflix 8 января в своих соцсетях. Пост сопровождался совместным фото, на котором собрались создатели сериала братья Мэтт и Росс Дафферы, а также его актерский состав, в том числе Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Милли Бобби Браун, Финн Вулфхард, Ноа Шнапп, Натали Дайер, Чарли Хитон, Джо Кири, Гейтен Матараццо, Сэди Синк Миа Хоук и другие.

Пятый сезон сериала "Очень странные дела" – что известно

Видео дня

Подростковый научно-фантастический сериал "Очень странные дела" стартовал в 2016 году и стал одним из самых успешных проектов Netflix. Действие сериала развивается в 1980-х годах в вымышленном городе Хоукинс, где происходят сверхъестественные события. В центре сюжета сериала – группа школьников, которым на момент старта сериала по сюжету было около 12 лет, а также их родители и старшие братья/сестры вместе с их друзьями. В течение предыдущих четырех сезонов главные герои росли одновременно с актерами, которые их играли, поэтому в пятом сезоне они, вероятно, уже будут старшеклассниками.

Четвертый сезон сериала был выпущен летом 2022 года, и еще до его выхода было известно, что всего в сериале будет пять сезонов. Сначала съемки финального сезона шоу планировалось начать в 2023 году, чтобы выпустить шоу летом 2024 года. Впрочем, работу над ним пришлось приостановить из-за всеобщей забастовки американских сценаристов, продолжавшейся с мая по сентябрь 2023 года. В день завершения забастовки команда сценаристов сериала официально объявила о возвращении к работе. Дата выхода пятого сезона шоу пока неизвестна.

Вас также могут заинтересовать новости: