Премьера фильма состоится 5 августа на сервисе Hulu.

В сети появился двухминутный трейлер фильма "Добыча", в котором показали стычку охотницы Нару из племени команчи и Хищника, который охотится на соплеменников девушки.

Известно, что режиссерское кресло занял американец Дэн Трахтенбер, который более известен по работе над "Кловерфилдом 10", а также он снял первый и премьерный эпизод сериала "Пацаны".

Сценарий к фильму "Добыча" написал Патрик Аисон, который обрел популярность после работы над такими фильмами как "Королевство" и "Джек Райан".

Главную роль в фильме сыграет Эмбер Мидфандер. Именно она будет в роли Нару.

Сюжет фильма. Действие фильма происходит во время гражданской войны в США. Главная героиня - женщина, которая вопреки гендерным нормам и традициям хочет стать воином. Она сталкивается с Хищником, впервые оказавшимся на Земле, и вступает с ним в борьбу.

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