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В сети показали постер ожидаемого спин-оффа ленты "Люди Икс"

18:00, 14 мая 2020
Кино и музыка
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В центре сюжета - группа подростков-мутантов / twitter.com/NewMutantsFilm

На официальном аккаунте картины в Twitter опубликовали постер с датой выхода - спин-офф "Людей Икс" появится на экранах 28 августа 2020 года.

Релиз фильма уже неоднократно переносился, но 20th Century Studios намерена все же показать фильм в кинотеатрах.

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Напомним, в центре сюжета - группа подростков-мутантов, которых сыграли Блю Хант, Чарли Хитон, Мэйси Уильямс, Аня Тейлор-Джой и Генри Зага. Подростки с суперспособностями находятся на лечении в специальном учреждении. Героям предстоит столкнуться с собственными демонами и спасти мир от разрушения. 

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Теги: #кино