В сети показали постер ожидаемого спин-оффа ленты "Люди Икс"

Фильм "Новые мутанты" появится на экранах 28 августа 2020 года.

Стало известно, когда состоится премьера фильма Джоша Буна "Новые мутанты".

На официальном аккаунте картины в Twitter опубликовали постер с датой выхода - спин-офф "Людей Икс" появится на экранах 28 августа 2020 года.

Релиз фильма уже неоднократно переносился, но 20th Century Studios намерена все же показать фильм в кинотеатрах.

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Напомним, в центре сюжета - группа подростков-мутантов, которых сыграли Блю Хант, Чарли Хитон, Мэйси Уильямс, Аня Тейлор-Джой и Генри Зага. Подростки с суперспособностями находятся на лечении в специальном учреждении. Героям предстоит столкнуться с собственными демонами и спасти мир от разрушения.