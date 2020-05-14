В сети показали постер ожидаемого спин-оффа ленты "Люди Икс"
18:00, 14 мая 2020Кино и музыка
57 0
Фильм "Новые мутанты" появится на экранах 28 августа 2020 года.
В центре сюжета - группа подростков-мутантов / twitter.com/NewMutantsFilm
Стало известно, когда состоится премьера фильма Джоша Буна "Новые мутанты".
На официальном аккаунте картины в Twitter опубликовали постер с датой выхода - спин-офф "Людей Икс" появится на экранах 28 августа 2020 года.
Релиз фильма уже неоднократно переносился, но 20th Century Studios намерена все же показать фильм в кинотеатрах.
Читайте такжеРоберт Дауни-младший снимет сериал для Netflix
Напомним, в центре сюжета - группа подростков-мутантов, которых сыграли Блю Хант, Чарли Хитон, Мэйси Уильямс, Аня Тейлор-Джой и Генри Зага. Подростки с суперспособностями находятся на лечении в специальном учреждении. Героям предстоит столкнуться с собственными демонами и спасти мир от разрушения.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter