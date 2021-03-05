Главный приз Берлинале получил фильм "Неуместный трах, или Безумное порно"

Картина рассказывает об учительнице, которой предстоит разбирательство в школе после публикации ее интимного видео в интернете.

Главный приз 71-го Берлинского кинофестиваля «Золотой медведь» получил фильм румынского режиссера Раду Жуде «Неуместный трах, или Безумное порно». Читайте такжеУкраинский фильм "Стоп-Земля" поборется за зрительские симпатии на БерлиналеЦеремония присуждения наград состоялась 5 марта в онлайн-формате в связи с пандемией коронавирусной болезни COVID-19. Фильм рассказывает об учительнице, которой предстоит разбирательство в школе после публикации ее интимного видео в интернете. «Неуместный трах, или Безумное порно»: трейлер 71-й Берлинский кинофестиваль: другие победители Картина «Колесо фортуны и фантазии» японца Рюсукэ Хамагути получила гран-при. Фильму «Господин Бахман и его класс» немки Марии Шпет присудили приз жюри. Обладателем «Серебряного медведя» стал Денеш Надь из Венгрии за лучшую режиссуру («Естественный свет»). «Серебряный медведь» за лучший сценарий присудили корейцу Хон Сан Су («Вступление»). Приз за лучшую роль получила немецкая актриса Марен Эггерт, сыгравшая в картине «Я твой мужчина». За лучшую роль второго плана в фильме «Лес - я вижу тебя везде» отметили Лиллу Кизлингер. Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram Автор: УНИАН

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