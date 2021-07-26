26 июля 2021 года британской актрисе Кейт Бекинсейл исполняется 48 лет. Неожиданно, но факт.
По этому случаю УНИАН вместе с "Вольга Украина" решил вспомнить знаковые этапы карьеры харизматичной актрисы.
Красавица-знаток классической литературы сразу на трех языках - английском, русском и французском - родилась в семье комика Ричарда Бекинсейла и театральной актрисы Джуди Лу.
Бекинсейл-старший считался одним из комедийных гениев своего времени и был настоящей суперзвездой британского телевидения. Отсюда и таким мощным потрясением не только для семьи, но и для всей страны стала его внезапная смерть от сердечного приступа в возрасте 31 год в 1979 году, когда Кейт не исполнилось и 6 лет. В следующем году погиб Джон Леннон и британская пресса сравнивала прощание фанатов с "битлом" со скорбью британцев о Ричарде Бекинсейле. Столь популярным был практически неизвестный в наших широтах комедийный актер.
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Во многом из-за этой сложной истории Кейт Бекинсейл в юности не думала об актерстве, сосредоточившись в школе на изучении иностранных языков - французского и русского. По этой же специализации будущая звезда поступила и в Оксфорд, но довольно быстро поняла, что ее рвение в изучении языков напрямую связано с любовью к классическим французским и русским драматургам. Так, в колледже актриса начинает выступать на сцене и проходить прослушивание, в результате получив в 19 лет одну из главных ролей в масштабной голливудско-британской экранизации Шекспира "Много шума из ничего". Комедия Кеннета Браны вышла на экраны в 1993 году с премьерой на Каннском кинофестивале. В фильме помимо Кейт Бекинсейл и Кеннета Браны также сыграли: Дензел Вашингтон, Киану Ривз, Эмма Томпсон, Майкл Китон, Роберт Шон Леонард и многие другие.
В 90-х актриса впервые играет в театре на главных сценах Лондона, в том числе и в любимой "Чайке" по Чехову, где знакомится с Майклом Шином, будущим отцом ее единственной дочери Лили. В то же время актрисе предлагают исключительно роли девушек в корсетах из прошлого, кульминацией чего стала очередная версия "Эммы" по Джейн Остин, где Кейт сыграла вместе с Марком Стронгом. Будучи фанатом классической литературы, актриса, тем не менее, не планировала провести всю свою карьеру в экранизациях от BBC и искала возможность сменить амплуа. Первой попыткой стала криминальная комедия "Мошенничество" 1997 года, ради которой Бекинсейл радикально сменила имидж с помощью "мальчишеской" стрижки. А через год ей предложили роль, после которой для Бекинсейл открылся Голливуд - тусовщицы Шарлотты из трагикомедии Уита Стиллмана "Последние дни диско". Идеальная грация и великолепный американский акцент Кейт Бекинсейл привлекли к себе внимание голливудских студий.
Вскоре актриса переезжает в США и проходит многочисленные пробы на главные женские роли в крупных голливудских студийных фильмах. И ставка себя окупает. Актрису утвердили на главную женскую роль в военном эпике "Перл-Харбор" несмотря на сомнения режиссера Майкла Бэя. В итоге и зрители, и критики высоко оценивали именно игру Бекинсейл, которая выросла на классическом кино и театре и смогла сыграть достоверную "девушку из прошлого".
В том же 2001 году выходит коммерчески успешная романтическая комедия "Интуиция", в которой Кейт сыграла с Джоном Кьюсаком, находившимся в то время на пике своей карьеры.
Актер хотел поработать именно с Бекинсейл, будучи большим поклонником "Последних дней диско", и сначала приглашал ее на роль в своей комедии "Фанатик", но в тот момент актриса как раз готовилась к рождению ребенка. Сама Бекинсейл называет съемки в "Интуиции " - одними из самых комфортных и приятных в своей профессиональной фильмографии. А вот пресс-тур фильма был как раз омрачен поведением продюсера - того самого Харви Вайнштейна, который в грубой форме пытался диктовать подбор гардероба актрисы и сомневается в том, нужно ли Кейт постоянное присутствие бойфренда Майкла Шина. Очевидно хорошо, что ни Шин, ни Кьюсак не оставили актрису наедине с Вайнштейном. Не сдалась Кейт и в части гардероба, придя на лондонскую премьеру картины в стильном белом брючном костюме, чем навлекла на себя гнев Вайнштейна, ныне отбывающего 23-летний тюремный срок за домагательства и изнсилования.
Через год к Кейт Бекинсейл приходит уникальное предложение: стать экшн-звездой и возглавить потенциальную франшизу. Речь идет конечно же о серии "Другой мир". Актриса, которая является большим энтузиастом фитнеса, была уверена в своей физической способности вытащить такую роль. "Как раз в тот момент, когда кто-то мне сказал - если бы не Анджелина Джоли, то ты могла бы быть отличной Ларой Крофт, я получила предложение стать Селин из "Другого мира ". Я посчитала, что упускать такую возможность было бы совершенно бессмысленно", - говорила актриса изданию Variety в 2004 году. Более того, актриса убедила режиссера и своего будущего мужа Лена Вайзмана отдать роль оборотня Люциана уже экс-бойфренда Майклу Шину, который также на тот момент был известен как исполнитель классических амплуа.
Всего звезда снялась в четырех фильмах франшизы "Другой мир" и исполнила камео в спин-оффе "Восстание ликанов", где как раз история крутилась вокруг Люциана в исполнении Шина. Последний фильм франшизы - "Другой мир: Войны крови" вышел в 2016 году.
В середине нулевых Бекинсейл также была приглашена режиссером франшизы "Мумия" Стивеном Саммерсом и студией Universal на главную женскую роль в экшене "Ван Хелсинг" с Хью Джекманом.
В том же 2004 году Кейт сыграла небольшую роль в эпической драме Мартина Скорсезе "Авиатор". Бекинсейл, которую уже тогда называли одной из самых красивых актрис Голливуда, воплотила образ легендарной звезды Авы Гарднер.
В перерывах между съемками в "Другом мире", актриса возвращается к жанру комедии, сыграв в одном из самых успешных фильмов Адама Сэндлера "Клик: С пультом по жизни". Бекинсейл, будучи большой любительницей практического юмора и с возрастом обревшая славу одного из главных голливудский пранкеров, была в восторге от сценария и возможности поработать с Адамом Сэндлером.
В 2007 актриса играет сразу в двух триллерах - "Белая мгла" от Доминика Сена и "Вакансия на жертву" Нимрода Антала. Последний был исполнен в популярном тогда жанре хоррор-триллера в замкнутом пространстве. Фактически, вся ноша фильма оказалась на плечах Кейт и ее партнера Люка Уилсона. Стоит ли говорить, что они прекрасно с ней справились.
Актриса не скрывает, что в какой-то момент начинает отказываться от большого количества предложений, рассказав интервьюеру Ларри Кингу: "Это были проекты, в которых совершенно не было смысла. Я помню как писала студиям: "Слушайте, это же сплошные штампы, забастовка сценаристов закончиласья полгода назад, почему все настолько плохо?". На вопрос легендарного ведущего, не жалеет ли она об отброшеных сценариях, актриса лишь сказала: "Нет, вы что. Да, это были хорошие деньги, но это была сплошная чушь, которую зрители невзлюбили всеми фибрами души".
В последующие пару лет актриса появилась в драмеди "У них все в порядке" с Робертом Де Ниро и триллере "Контрабанда" с Марком Уолбергом от режиссера Бальтасара Кормакура. Бекинсейл не раз вспоминала, что именно сценарии этих двух фильмов вернули ей веру в то, что у Голливуда все еще есть порох в пороховницах.
В 2012 актриса появляется в новой версии "Вспомнить все" от режиссера Лена Вайзмана по фантастической повести Филиппа Дика. В новом прочтении также сыграли Колин Фаррелл, Джессика Бил и Брайан Крэнстон. Бекинсейл в роли Лори воплотила не только собственную версию персонажа Шэрон Стоун из фильма Пола Верховена 1990 года, но и сюжетную линию Рихтера - антагониста фильма, главы службы безопасности.
В последующие пару лет актрису преследовали несколько неудач в хоррор-жанре, когда у критиков было одно резюме: "Смотрите только ради Бекинсейл", что актриса справедливо находила весьма сомнительным комплиментом. Впрочем, Кейт Бекинсейл и не планировала грустить, а сделала настоящий разворот на 180 градусов. В 2016 году на кинофестивале Сандэнс впервые показывают костюмную комедию "Любовь и дружба" по юмористическому рассказу Джейн Остин с Кейт Бекинсейл в главной роли. Отзывы были единодушно положительными, а актриса получила несколько престижных премий и номинаций. Так что по настоящей иронии судьбы, возвращение к костюмной роли устроил тот же режиссер, который в свое время позволил выбраться актрисе из этого образа - Уит Стиллман, автор "Последних дней диско" и один из самых уважаемых независимых режиссеров нашего времени.
Пробует Кейт Бекинсейл свои силы и на малом экране. В 2019 году на Amazon Prime выходит британский мини-сериал "Вдова" - детективная история, написанная специально под актрису, рассказывает о женщине, которая не верит, что ее муж погиб в авиакатастрофе в Конго и отправляется на его поиски, полные опасностей.
В своем новом проекте Кейт Бекинсейл сочетает сразу два своих любимых жанра - комедию и экшн. "Красотка на драйве", чья кинотеатральная премьера в Украине назначена уже на 29 июля, рассказывает о девушке Линде, обладательнице экстраординарных способностей (сила, скорость, ловкость), которые непосредственно связаны с ее вспышками гнева. Фильм режиссера Тани Векслер собрал выдающийся кастинг: Кейт в роли титульной "красавицы", Стэнли Туччи в роли ее доктора и друга, Джай Кортни в образе романтического интереса, а также Бобби Каннавале, Лаверн Кокс и лауреат премии "Оскар" Сьюзан Сарандон в ролях представителей органов правопорядка. По словам Бекинсейл, Линди стала одной из ее любимых героинь и она с удовольствием вернулась бы в продолжение.
Станет ли "Красотка на драйве" новой франшизой - узнаем совсем скоро, но именинница точно не даст нам скучать - сейчас у Кейт Бекинсейл в работе три новых проекта.