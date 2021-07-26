Новый фильм Бекинсейл "Красотка на драйве" выйдет на большие экраны 29 июля.

26 июля 2021 года британской актрисе Кейт Бекинсейл исполняется 48 лет. Неожиданно, но факт.

По этому случаю УНИАН вместе с "Вольга Украина" решил вспомнить знаковые этапы карьеры харизматичной актрисы.

Красавица-знаток классической литературы сразу на трех языках - английском, русском и французском - родилась в семье комика Ричарда Бекинсейла и театральной актрисы Джуди Лу.

Бекинсейл-старший считался одним из комедийных гениев своего времени и был настоящей суперзвездой британского телевидения. Отсюда и таким мощным потрясением не только для семьи, но и для всей страны стала его внезапная смерть от сердечного приступа в возрасте 31 год в 1979 году, когда Кейт не исполнилось и 6 лет. В следующем году погиб Джон Леннон и британская пресса сравнивала прощание фанатов с "битлом" со скорбью британцев о Ричарде Бекинсейле. Столь популярным был практически неизвестный в наших широтах комедийный актер.

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Во многом из-за этой сложной истории Кейт Бекинсейл в юности не думала об актерстве, сосредоточившись в школе на изучении иностранных языков - французского и русского. По этой же специализации будущая звезда поступила и в Оксфорд, но довольно быстро поняла, что ее рвение в изучении языков напрямую связано с любовью к классическим французским и русским драматургам. Так, в колледже актриса начинает выступать на сцене и проходить прослушивание, в результате получив в 19 лет одну из главных ролей в масштабной голливудско-британской экранизации Шекспира "Много шума из ничего". Комедия Кеннета Браны вышла на экраны в 1993 году с премьерой на Каннском кинофестивале. В фильме помимо Кейт Бекинсейл и Кеннета Браны также сыграли: Дензел Вашингтон, Киану Ривз, Эмма Томпсон, Майкл Китон, Роберт Шон Леонард и многие другие.

В 90-х актриса впервые играет в театре на главных сценах Лондона, в том числе и в любимой "Чайке" по Чехову, где знакомится с Майклом Шином, будущим отцом ее единственной дочери Лили. В то же время актрисе предлагают исключительно роли девушек в корсетах из прошлого, кульминацией чего стала очередная версия "Эммы" по Джейн Остин, где Кейт сыграла вместе с Марком Стронгом. Будучи фанатом классической литературы, актриса, тем не менее, не планировала провести всю свою карьеру в экранизациях от BBC и искала возможность сменить амплуа. Первой попыткой стала криминальная комедия "Мошенничество" 1997 года, ради которой Бекинсейл радикально сменила имидж с помощью "мальчишеской" стрижки. А через год ей предложили роль, после которой для Бекинсейл открылся Голливуд - тусовщицы Шарлотты из трагикомедии Уита Стиллмана "Последние дни диско". Идеальная грация и великолепный американский акцент Кейт Бекинсейл привлекли к себе внимание голливудских студий.

Вскоре актриса переезжает в США и проходит многочисленные пробы на главные женские роли в крупных голливудских студийных фильмах. И ставка себя окупает. Актрису утвердили на главную женскую роль в военном эпике "Перл-Харбор" несмотря на сомнения режиссера Майкла Бэя. В итоге и зрители, и критики высоко оценивали именно игру Бекинсейл, которая выросла на классическом кино и театре и смогла сыграть достоверную "девушку из прошлого".

В том же 2001 году выходит коммерчески успешная романтическая комедия "Интуиция", в которой Кейт сыграла с Джоном Кьюсаком, находившимся в то время на пике своей карьеры.

Актер хотел поработать именно с Бекинсейл, будучи большим поклонником "Последних дней диско", и сначала приглашал ее на роль в своей комедии "Фанатик", но в тот момент актриса как раз готовилась к рождению ребенка. Сама Бекинсейл называет съемки в "Интуиции " - одними из самых комфортных и приятных в своей профессиональной фильмографии. А вот пресс-тур фильма был как раз омрачен поведением продюсера - того самого Харви Вайнштейна, который в грубой форме пытался диктовать подбор гардероба актрисы и сомневается в том, нужно ли Кейт постоянное присутствие бойфренда Майкла Шина. Очевидно хорошо, что ни Шин, ни Кьюсак не оставили актрису наедине с Вайнштейном. Не сдалась Кейт и в части гардероба, придя на лондонскую премьеру картины в стильном белом брючном костюме, чем навлекла на себя гнев Вайнштейна, ныне отбывающего 23-летний тюремный срок за домагательства и изнсилования.

Через год к Кейт Бекинсейл приходит уникальное предложение: стать экшн-звездой и возглавить потенциальную франшизу. Речь идет конечно же о серии "Другой мир". Актриса, которая является большим энтузиастом фитнеса, была уверена в своей физической способности вытащить такую роль. "Как раз в тот момент, когда кто-то мне сказал - если бы не Анджелина Джоли, то ты могла бы быть отличной Ларой Крофт, я получила предложение стать Селин из "Другого мира ". Я посчитала, что упускать такую возможность было бы совершенно бессмысленно", - говорила актриса изданию Variety в 2004 году. Более того, актриса убедила режиссера и своего будущего мужа Лена Вайзмана отдать роль оборотня Люциана уже экс-бойфренда Майклу Шину, который также на тот момент был известен как исполнитель классических амплуа.

Всего звезда снялась в четырех фильмах франшизы "Другой мир" и исполнила камео в спин-оффе "Восстание ликанов", где как раз история крутилась вокруг Люциана в исполнении Шина. Последний фильм франшизы - "Другой мир: Войны крови" вышел в 2016 году.

В середине нулевых Бекинсейл также была приглашена режиссером франшизы "Мумия" Стивеном Саммерсом и студией Universal на главную женскую роль в экшене "Ван Хелсинг" с Хью Джекманом.

В том же 2004 году Кейт сыграла небольшую роль в эпической драме Мартина Скорсезе "Авиатор". Бекинсейл, которую уже тогда называли одной из самых красивых актрис Голливуда, воплотила образ легендарной звезды Авы Гарднер.

В перерывах между съемками в "Другом мире", актриса возвращается к жанру комедии, сыграв в одном из самых успешных фильмов Адама Сэндлера "Клик: С пультом по жизни". Бекинсейл, будучи большой любительницей практического юмора и с возрастом обревшая славу одного из главных голливудский пранкеров, была в восторге от сценария и возможности поработать с Адамом Сэндлером.

В 2007 актриса играет сразу в двух триллерах - "Белая мгла" от Доминика Сена и "Вакансия на жертву" Нимрода Антала. Последний был исполнен в популярном тогда жанре хоррор-триллера в замкнутом пространстве. Фактически, вся ноша фильма оказалась на плечах Кейт и ее партнера Люка Уилсона. Стоит ли говорить, что они прекрасно с ней справились.

Актриса не скрывает, что в какой-то момент начинает отказываться от большого количества предложений, рассказав интервьюеру Ларри Кингу: "Это были проекты, в которых совершенно не было смысла. Я помню как писала студиям: "Слушайте, это же сплошные штампы, забастовка сценаристов закончиласья полгода назад, почему все настолько плохо?". На вопрос легендарного ведущего, не жалеет ли она об отброшеных сценариях, актриса лишь сказала: "Нет, вы что. Да, это были хорошие деньги, но это была сплошная чушь, которую зрители невзлюбили всеми фибрами души".

В последующие пару лет актриса появилась в драмеди "У них все в порядке" с Робертом Де Ниро и триллере "Контрабанда" с Марком Уолбергом от режиссера Бальтасара Кормакура. Бекинсейл не раз вспоминала, что именно сценарии этих двух фильмов вернули ей веру в то, что у Голливуда все еще есть порох в пороховницах.

В 2012 актриса появляется в новой версии "Вспомнить все" от режиссера Лена Вайзмана по фантастической повести Филиппа Дика. В новом прочтении также сыграли Колин Фаррелл, Джессика Бил и Брайан Крэнстон. Бекинсейл в роли Лори воплотила не только собственную версию персонажа Шэрон Стоун из фильма Пола Верховена 1990 года, но и сюжетную линию Рихтера - антагониста фильма, главы службы безопасности.

В последующие пару лет актрису преследовали несколько неудач в хоррор-жанре, когда у критиков было одно резюме: "Смотрите только ради Бекинсейл", что актриса справедливо находила весьма сомнительным комплиментом. Впрочем, Кейт Бекинсейл и не планировала грустить, а сделала настоящий разворот на 180 градусов. В 2016 году на кинофестивале Сандэнс впервые показывают костюмную комедию "Любовь и дружба" по юмористическому рассказу Джейн Остин с Кейт Бекинсейл в главной роли. Отзывы были единодушно положительными, а актриса получила несколько престижных премий и номинаций. Так что по настоящей иронии судьбы, возвращение к костюмной роли устроил тот же режиссер, который в свое время позволил выбраться актрисе из этого образа - Уит Стиллман, автор "Последних дней диско" и один из самых уважаемых независимых режиссеров нашего времени.

Пробует Кейт Бекинсейл свои силы и на малом экране. В 2019 году на Amazon Prime выходит британский мини-сериал "Вдова" - детективная история, написанная специально под актрису, рассказывает о женщине, которая не верит, что ее муж погиб в авиакатастрофе в Конго и отправляется на его поиски, полные опасностей.

В своем новом проекте Кейт Бекинсейл сочетает сразу два своих любимых жанра - комедию и экшн. "Красотка на драйве", чья кинотеатральная премьера в Украине назначена уже на 29 июля, рассказывает о девушке Линде, обладательнице экстраординарных способностей (сила, скорость, ловкость), которые непосредственно связаны с ее вспышками гнева. Фильм режиссера Тани Векслер собрал выдающийся кастинг: Кейт в роли титульной "красавицы", Стэнли Туччи в роли ее доктора и друга, Джай Кортни в образе романтического интереса, а также Бобби Каннавале, Лаверн Кокс и лауреат премии "Оскар" Сьюзан Сарандон в ролях представителей органов правопорядка. По словам Бекинсейл, Линди стала одной из ее любимых героинь и она с удовольствием вернулась бы в продолжение.

Станет ли "Красотка на драйве" новой франшизой - узнаем совсем скоро, но именинница точно не даст нам скучать - сейчас у Кейт Бекинсейл в работе три новых проекта.

Автор: Марина Григоренко