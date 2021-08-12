Уже 5 сентября в 21:00 на телеканале 1+1 стартует новый сезон главного танцевального шоу страны "Танцы со звездами".

Одна из самых титулованных украинских спортсменок, олимпийская чемпионка в 2012 и 2016 годах, призер по фехтованию Ольга Харлан стала новой участницей шоу "Танцы со звездами".

"Я считаю, что для меня участие в проектах будет идеальной возможностью, чтобы показать себя с другой стороны, потому что обычно мне трудно открыться. Зрители, которые будут смотреть "танцы со звездами", узнают обо мне больше. Это невероятный опыт и хорошая физическая нагрузка. Уже не могу дождаться старта репетиций. Для меня это сверхважно. К тому же, я хочу познакомиться с миром шоу-бизнеса, я почти никого не знаю лично из артистов, поэтому имею хорошую возможность прикоснуться к этому и увидеть все изнутри", - сказала Ольга Харлан.

Напомним, челледж уже приняли такие артисты: певица Джамала, участник группы Танок на майдане Конго Олег Фагот Михайлюта, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, украинский актер Алексей Суровцев, юмористка Анастасия Оруджова, юморист Иван Люленов, актер Константин Войтенко и фронтмен группы KADNAY Дмитрий Каднай.

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Принял вызов и украино-американский чемпион мира по латинским танцам, хореограф, победитель шоу Dancing With The Stars Макс Чмерковский, который сообщил, что станет новым судьей шоу "Танцы со звездами". К судейскому состав также присоеденились любимые танцоры страны - прима-балерина Катерина Кухар и хореограф Влад Яма.

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Автор: Диана Могилевич