"Плохие парни 4", "Наблюдатели" и Чилдрен Кинофест: главные премьеры недели

УНИАН подготовил традиционную подборку киноновинок этой недели – как в кинотеатрах Украины, так и онлайн.

На этой неделе в украинских кинотеатрах выйдут комедийный боевик "Плохие парни: Все или ничего", ставший четвертой частью культовой франшизы с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом, фильм ужасов "Наблюдатели" с Дакотой Фаннинг от дочери признанного мастера жанра М. Найт Шьямалана и польский трогательный фильм для всей семьи "Лампо: Верный пес".

Кроме того, этого 7 июня в более чем десяти городах Украины стартует 11-й Чилдрен Кинофест – самый масштабный украинский кинофестиваль для детей и подростков.

Тем временем, онлайн на Netflix выйдет триллер "В глубинах Сены" с номинанткой на "Оскар" Беренис Бежо в главной роли.

Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Плохие парни: Все или ничего

Bad Boys: Ride or Die (США, 2024, комедия/боевик)

В четвертой части культовой франшизы копы-напарники Майк Лоури и Маркус Бернетт, чей бывший шеф капитан Конрад Ховард загадочным образом умер и теперь обвиняются в многолетнем сотрудничестве с наркокартелями, должны докопаться до истины, чтобы не только оправдать своего наставника, но и спасти собственные жизни.

В новом фильме к своим ролям вернулись Уилл Смит (детектив Майк Лоури), Мартин Лоуренс (детектив Маркус Бернетт) и Джо Пантолиано (капитан Конрад Ховард), которые появлялись во всех предыдущих фильмах серии, а также Ванесса Хадженс, Александр Людвиг и DJ Khaled, представленные в третьем фильме серии.

Сняли фильм режиссеры Адиль Эль Арби и Билал Фалла, которые также поставили предыдущую часть франшизы.

Наблюдатели

The Watchers (США, 2024, триллер/ужасы)

В центре сюжета фильма, снятого по мотивам одноименного романа А.М. Шайна – 28-летняя художница Мина, которая оказалась в огромном лесу на западе Ирландии. Однако очень быстро убежище, которое она нашла вместе с тремя незнакомцами, превращается в ловушку. Каждую ночь за ними наблюдают и преследуют таинственные существа – их не видно, но они видят все.

Главные роли в фильме исполнили Дакота Фаннинг ("Восемь подруг Оушена", "Однажды... в Голливуде", сериал "Алиенист"), Джорджина Кэмпбелл ("Король Артур: Легенда меча", "Варвар", "Птичий короб: Барселона"), Оливер Финнеган (сериал "Чужестранка") и Олвен Фуэр ("Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда", "Варяг", сериал "Корона").

Сняла фильм Ишана Найт Шьямалан – дочь признанного мастера жанра М. Найт Шьямалана ("Шестое чувство", "Знаки", "Таинственный лес", "Сплит", "Стук в дверь"). Для нее этот фильм является полнометражным режиссерским дебютом, также она написала сценарий к нему. До этого Ишана работала над отдельными эпизодами сериала "Дом с прислугой", шоураннером которого был ее отец.

Лампо: Верный пес

O psie, który jezdzil koleja (Польша, 2023, приключения/семейный)

Этот трогательный фильм рассказывает об уникальном псе Лампо, которому удалось стать одним из самых известных путешественников Европы. Еще щенком он поселился на железнодорожной станции и путешествовал по стране. Однажды начальник станции забрал его домой, и пес наконец нашел семью. Эта уникальная история о дружбе растопит любое сердце.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6 из 10 баллов.

В глубинах Сены

Under Paris (Франция, 2024, триллер/горор)

Этот жестокий триллер расскажет об опасной акуле, поселившейся в водах Сены. Чтобы спасти жителей и гостей Парижа от кровавой бани, убитая горем ученая София вынуждена столкнуться со своим трагическим прошлым.

Главную роль в фильме исполнила номинантка на "Оскар" Беренис Бежо ("Артист").

Фильм станет доступен на Netflix 5 июня 2024 года.

Чилдрен Кинофест 2024

В Украине с 7 по 16 июня 2024 года будет проходить 11-й Чилдрен Кинофест – самый масштабный украинский кинофестиваль для детей и подростков, который проводится с 2014 года. Уже традиционно событие будет проходить в гибридном формате: фестивальные показы будут проходить одновременно в избранных кинотеатрах Киева, Львова, Винницы, Житомира, Днепра, Луцка, Одессы, Полтавы, Хмельницкого и Чернигова, а для онлайн-просмотра будет доступна специальная программа "Когда еще звери говорили".

В частности, в рамках фестиваля в кинотеатрах 11 городов Украины можно будет посмотреть фильмы Международного конкурса, а лучший из них будет определен зрительским голосованием. Это 7 новых лент из разных европейских стран для детской аудитории.

Фильм-открытие "Королевство Кенсуке" (Великобритания, Люксембург, Франция) – прошлогодний участник главного анимационного фестиваля мира в Аннеси, призер Британской анимационной премии и Детского международного кинофестиваля в Нью-Йорке. Это история о мальчике и его верной собаке, которые оказываются на необитаемом острове после шторма. Интересные факты об этом фильме вы можете почитать в нашем отдельном материале.

Все события кинофестиваля бесплатные при условии предварительной регистрации онлайн. Подробнее с программой можно ознакомиться по ссылке.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, и самые интересные сериалы июня 2024 года– на этой неделе на Disney+ выйдет космический экшн "Звездные войны: Аколит", а Netflix представит финальный сезон постапокалиптического фэнтези "Сладкоежка". Тем временем, на Hulu выйдет биографическая драма "Стать Карлом Лагерфельдом".

Марина Григоренко