Netflix снимет продолжение "Энолы Холмс" / скриншот

Стриминговый сервис Netflix анонсировал вторую часть фильма «Энола Холмс».

Читайте также"Друзья" воссоединились: спецвыпуск культового сериала выйдет в конце мая, опубликован тизерСоответствующий анонс размещен в Twitter NetflixFilm.

В картине снимутся Милли Бобби Браун и Генри Кавилл, они вернутся к своим ролям.

Режиссером выступит Гарри Брэдби, а сценаристом проекта будет Джек Торн.

Когда выйдет фильм, пока неизвестно. Подробности о сюжете продолжения также не раскрываются.

«Энола Холмс»: что известно о первой части

  • «Энола Холмс» - это экранизация серии детективных романов американской писательницы Нэнси Спрингер.
  • В первом фильме главная героиня отправлялась на поиски пропавшей матери
  • Премьера состоялась 23 сентября 2020 года на сайте Netflix.

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Автор: Катерина Шварц