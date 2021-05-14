Netflix снимет продолжение "Энолы Холмс" / скриншот
Стриминговый сервис Netflix анонсировал вторую часть фильма «Энола Холмс».
Читайте также"Друзья" воссоединились: спецвыпуск культового сериала выйдет в конце мая, опубликован тизерСоответствующий анонс размещен в Twitter NetflixFilm.
В картине снимутся Милли Бобби Браун и Генри Кавилл, они вернутся к своим ролям.
Режиссером выступит Гарри Брэдби, а сценаристом проекта будет Джек Торн.
Когда выйдет фильм, пока неизвестно. Подробности о сюжете продолжения также не раскрываются.
«Энола Холмс»: что известно о первой части
- «Энола Холмс» - это экранизация серии детективных романов американской писательницы Нэнси Спрингер.
- В первом фильме главная героиня отправлялась на поиски пропавшей матери
- Премьера состоялась 23 сентября 2020 года на сайте Netflix.
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