Netflix снимет второй фильм о приключениях Энолы Холмс: что известно

В картине снимутся Милли Бобби Браун и Генри Кавилл, они вернутся к своим ролям.

Стриминговый сервис Netflix анонсировал вторую часть фильма «Энола Холмс». Читайте также"Друзья" воссоединились: спецвыпуск культового сериала выйдет в конце мая, опубликован тизерСоответствующий анонс размещен в Twitter NetflixFilm. В картине снимутся Милли Бобби Браун и Генри Кавилл, они вернутся к своим ролям. Режиссером выступит Гарри Брэдби, а сценаристом проекта будет Джек Торн. Когда выйдет фильм, пока неизвестно. Подробности о сюжете продолжения также не раскрываются. «Энола Холмс»: что известно о первой части «Энола Холмс» - это экранизация серии детективных романов американской писательницы Нэнси Спрингер.

В первом фильме главная героиня отправлялась на поиски пропавшей матери

Премьера состоялась 23 сентября 2020 года на сайте Netflix. Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram Автор: Катерина Шварц

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