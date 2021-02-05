Netflix презентовал трейлер нового документального фильма о жизни легендарного футболиста Пеле.
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Как сообщается, в фильме будет показан необычный период, когда Пеле, единственный игрок, выигравший три чемпионата мира, превратился из молодой суперзвезды в 1958 году в национального героя на фоне радикальной и бурной эпохи в истории Бразилии.
"В фильме показано, как Пеле стал "королем футбола" и привел сборную своей страны к исторической победе на чемпионате мира 1970 года", - говорится в сообщении.
Как сообщается, документальный фильм также будет содержать редкие архивные съемки и интервью бывших легендарных товарищей по команде Пеле, а также отзывы членов семьи, журналистов, художников и других личностей, ставших свидетелями золотого периода бразильского футбола.
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