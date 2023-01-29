Актриса очень изменилась за последние годы.

Турецкая актриса Хаял Кесеоглу стала известной широким массам после съемок в нашумевшем сериале "Великолепный век". Она сыграла роль преданной служанки Хюррем, однако, несмотря на добрый нрав, она была готова на любые страшные поступки ради своей султанши.

В сериале актриса предстала с длинными каштановыми волосами, голубыми глазами и строгими чертами лица. Поклонники "Великолепного века" сразу ее полюбили, ведь от нее веяло добротой, искренностью и покорностью. В то же время у нее был очень сильный и волевой характер.

Спустя годы Хаял, вероятно, надоело, что ее ассоциируют исключительно с ролью в сериале. Поэтому она решилась на крутые перемены во внешности.

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Девушка выпрямила волосы, перекрасилась в блондинку. Также заметно, что она посещает косметологов и делает увеличение губ с помощью филлеров. Не исключено, что актриса делала ринопластику, ведь у нее изменилась форма носа.

Чем известна Хаял Кесеоглу

В 2012 году Хаял приняла участие в историческом сериале "Великолепный век". Хоть она была актрисой второго плана, но именно этот проект стал ключевым в ее кинокарьере.

После "Великолепного века" Хаял продолжила сниматься в кино, исполнив роли в сериалах "Друзья - это хорошо" и "Стамбульская невеста". Позже она сыграла в проекте "Маленькие преступления".

Известно, что Хаял еще занимается музыкой. В 2018 году она записала свою первую песню "Yalan Dolan".

Напомним, как в реальной жизни выглядит интригантка Фатьма из "Великолепного века".

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