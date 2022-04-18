УНИАН составил подборку хороших фильмов не о войне.

В такой непростой период многие впадают в депрессию. Но мы знаем, как улучшить ваше эмоциональное состояние. Предлагаем вам топ-5 романтических фильмов, чтобы отвлечься от войны.

"Из моего окна"

Фильм "Из моего окна" создан по мотивам популярного молодежного романа Арианы Годой. В центре сюжета молодая девушка, которая влюблена в своего соседа. Но все меняется, когда парень отвечает ей взаимностью, несмотря на то, что их родители против этого романа.

"365 дней"

Польский фильм "365 дней" расскажет о главе мафии, который влюбляется в обычную девушку. Несмотря на то, что она в отношениях, он похищает ее. Массимо дает Лауре всего 365 дней, чтобы она его полюбила. В противном случае он отпустит ее. Как будут развиваться их отношения - смотрите прямо сейчас. К слову, 27 апреля выйдет вторая часть этого фильма.

"Навстречу ветру"

Волны, солнце и страсть. На морском курорте юная девушка из богатой семьи впервые влюбляется. Ее избранник - свободолюбивый инструктор по кайтсерфингу. Главные роли в этом летнем киноромане от Кристоффера Раса играют Соня Метелица и Якуб Сасак.

"Неуловимый аромат любви"

Встретив идеального парня в приложении для знакомств, писательница из Лос-Анджелеса (Нина Добрев) летит через всю страну, чтобы удивить его на Рождество, но узнаёт, что ее обманули. Этот фильм подарит вам хорошее настроение, так как такая ситуация происходила, наверное, с каждым, кто знакомился в интернете.

"До встречи с тобой"

Жизнерадостная и невзыскательная Лу (Эмилия Кларк) устраивается на работу к богатому циничному холостяку, которого парализовало после аварии. Она будет помогать ему, а затем их рабочие отношения перерастут в нечто большее.

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