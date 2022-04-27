УНИАН собрал самые классные фильмы, которые понравятся всем членам семьи.

Вперед выходные, а это значит, что нужно посвятить время своей семье. Но, что может быть лучше семейного просмотра фильмов? Запасайтесь попкорном и смотрите хорошее кино.

"Оптом дешевле"

Комедия "Оптом дешевле" расскажет о жизни многодетного отца. У него слишком много хлопот и забот, которые ему доставляют собственные дети. Возможно, кто-то в этом фильме узнает себя!

"Парящий тигр"

Однажды 12-летний Роб Хортон, гуляя по лесу, находит клетку с бенгальским тигром. Об этой тайне он рассказывает только своей однокласснице, с которой планирует выпустить животное из клетки.

"Руби, собака-спасатель"

В центре сюжета полицейский Дэн, который решается завести умную, но очень непослушную собаку. Интересно, что этот фильм создан на реальных событиях.

"Руки прочь!"

Рабби решает принять участие в танцевальном конкурсе. Его партнершей становится молодая и сексуальная танцовщица Вивианна. Ситуация осложняется тем, что ортодоксальным евреям нельзя прикасаться ни к каким женщинам, кроме своей жены.

"Эраксы"

В этом жутковатом короткометражном фильме тетя Опал и ее племянница Нина пытаются справиться с хаосом, устроенным чудищами из волшебной книги сказок.

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