Хедлайнерами премии станут The HARDKISS, MONATIK, ТНМК, MELOVIN, Артем Пивоваров, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, Alina Pash, TVORCHI.

Организаторы 10-ой юбилейной церемонии Национальной музыкальной премии YUNA назвали имя главного ведущего грандиозного шоу, которое состоится 30 и 31 марта в киевском Дворце «Украина». Им станет один из самых востребованных ведущих Украины — шоумен Владимир Остапчук.

Для Остапчука это будет уже второй раз, когда он станет ведущим YUNA — в прошлый раз это произошло в 2019 году, когда состоялась восьмая церемония.

Читайте такжеОскар-2021: названы номинанты на премиюОднако, в части программы вечера у Владимира появится соведущая — Маша Виноградова, телеведущая музыкального канала М1. Для телезвезды это будет дебютное участие в церемонии YUNA, но не первое сотрудничество с премией. В прошлом году на пре-пати премии Маша была удостоена чести объявить победителя в одной из номинаций.

Более того, организаторы церемонии готовят сюрпризы, которые будут касаться именно конферанса на событии.

«Поскольку это юбилейная YUNA, у меня есть желание предоставить 30 и 31 марта свою минуту славы всем, кто был ведущим церемонии на протяжении всех лет существования премии. Появятся на сцене все, кто был в разные годы в такой роли, или лишь часть из них? Пусть это останется интригой нашего шоу», — рассказывает Павел Шилько, соучредитель и генеральный продюсер премии.

Напомним, в истории премии YUNA в амплуа ведущих церемонии были Потап, Ольга Горбачева, Анатолий Анатолич, Владимир Остапчук и сам Павел Шилько. А на первой премии в 2012 году концертные номера объявляли ряд приглашенных селебритиз.

Оргкомитет YUNA и вся украинская музыкальная сцена уже активно готовится к грандиозному и долгожданному событию. Так, недавно стали известны имена первых хедлайнеров шоу-программы двухдневной церемонии 2021 года. Ими стали: The HARDKISS, MONATIK, ТНМК, MELOVIN, Артем Пивоваров, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, Alina Pash, TVORCHI.

Торжественное мероприятие пройдет с соблюдением всех необходимых мер безопасности, которые будут актуальны на момент проведения мероприятия.

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Автор: Ольга Броскова