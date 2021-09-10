История повествует о подростковом возрасте будущей принцессы Уэльской.

Американская стриминговая платформа Netflix готовит больше контента о британской королевской семье - помимо нового сезона сериала "Корона", сервис выпустит мюзикл о жизни покойной принцессы Дианы.

Об этом сообщает New York Post.

"Диана: Мюзикл" станет доступным 1 октября. Это реальный бродвейский мюзикл, который был снят в 2020 году. Трейлер псстановки вышел на YouTube сервиса:

Постановка посвящена подростковому периоду будущей принцессы Уэльской и повествует, в частности, о первых встречах 19-летней Дианы Спенсер с королевской семьей и ее наследии, как одной из самых известных женщин XX века.

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Премьера оригинального мюзикла состоялась в марте 2020 года, но из-за пандемии коронавируса все выступления были отменены. Актеры снова вернутся на сцену со 2 ноября.

Как уже сообщал УНИАН, также в 2021 году на экраны выйдет другой проект о жизни принцессы Уэльской - 9 ноября состоится премьера ленты "Спенсер", в которой роль Леди Ди исполнит голливудская звезда Кристен Стюарт. Фильм будет посвящен кризису в ее отношениях с мужем - принцем Чарльзом.

Автор: Станислав Кожемякин