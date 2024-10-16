В украинский прокат фильм Анны Бурячковой выйдет уже 21 ноября 2024 года.

Вышел финальный трейлер украинской coming-of-age драмы "Навсегда-навсегда" (Forever-Forever), мировая премьера которой состоялась во второй по важности конкурсной программе Венецианского кинофестиваля "Горизонты" еще в сентябре 2023 года. С тех пор фильм уже успел завоевать симпатии зрителей на многочисленных международных фестивалях и получить несколько наград.

Полнометражный дебют украинского режиссера Анны Бурячковой – это смесь юности, бунта и поиска себя, которая разворачивается в Киеве в конце 90-х. Вместо ностальгии по прошлому, фильм предлагает углубиться в социальную парадигму того времени, что отражается в бескомпромиссных поступках главных героев – компании учеников старших классов. Именно сквозь призму их жизненных историй зритель видит, как юность во всей ее красе переплетается с общественными вызовами, заставляя молодых людей быстро взрослеть и принимать сложные решения.

Команда фильма подчеркивает, что эта лента – манифест свободы личности, которая пытается сохранить собственное "Я" при любых обстоятельствах.

"Эта идея о подростках 90-х возникла у меня уже довольно давно. Одной из причин было то, что мы никогда не видели себя в кино. На наше взросление пришлись или западные фильмы с беззаботной жизнью молодежи, чьи проблемы казались далекими и чужими, или же слишком мрачный и безнадежный российский контент. Захотелось посмотреть именно на украинскую историю, ведь то, что мы прошли во времена такой новой свободы 90-х, без поддержки и понимания, что с ней делать, сформировало нас и сделало теми, кем мы являемся сейчас – людьми, которые защищают свои границы, как в личной, так и в гражданской плоскости", – рассказала режиссер и соавтор сценария Анна Бурячкова.

Главные роли в ленте сыграли украинские актеры Алина Чебан ("Лучшие выходные"), Захар Шадрин ("Последний наемник", "Снайпер: Белый ворон"), Елизавета Цилык ("Носорог", "Один день"), Артур Алиев ("Кремень"), Арсений Марков ("Стоп-Земля") и другие. Также эпизодическую роль в фильме сыграла актриса кино и театра, телеведущая Даша Малахова.

В украинский прокат фильм "Навсегда-Навсегда" выйдет уже 21 ноября 2024 года.

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