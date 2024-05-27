Фильм режиссера Анны Бурячковой уже имеет богатую фестивальную историю.

19 сентября 2024 года в широкий прокат наконец выйдет украинская coming-of-age драма "Навсегда-Навсегда" (Forever-Forever) от режиссера Анны Бурячковой. В прошлом году фильм участвовал во второй по важности конкурсной программе Венецианского кинофестиваля "Горизонты", а также был среди номинантов национальной премии "Киноколо-2023".

События фильма происходят в конце 1990-х годов (да, еще один фильм о не самом лучшем периоде в жизни украинцев, – ред.). Главная героиня Тоня переходит в новую школу и быстро погружается в компанию отчаянной молодежи. Вскоре она влюбляется, и оказывается в центре страстного любовного треугольника, где каждое чувство пылает на полную. В то же время ее преследует ее сложное прошлое, бросая вызов новой дружбе и романтическим отношениям. Но удастся ли Тоне найти себя и не потеряться в хаосе противоречивых отношений?

Главные роли в фильме исполнили Алина Чебан ("Лучшие выходные"), Захар Шадрин ("Снайпер. Белый ворон"), Артур Алиев, Елизавета Цилык и Дарья Жихарская.

Фильм стал полнометражным режиссерским дебютом для Анны Бурячковой, которая до этого работала как автор рекламных роликов и музыкальных видеоклипов. В частности, она снимала видео на песни таких известных украинских исполнителей, как "Океан Эльзы", ONUKA, Джамала, "Друга Ріка", Pianoboy и Стасик.

Отметим, что с момента премьеры в Венеции, драма "Навсегда-Навсегда" уже успела проехаться по многим международным кинофестивалям, где она была отмечена номинациями и наградами.

В частности, фильм показывали на киевском кинофестивале "Молодость", а также в Вильнюсе (Литва), Кливленде (США), Котбусе (Германия) и Стамбуле (Турция) – на последнем он получил награду "Золотой тюльпан" как лучший фильм международного конкурса.

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