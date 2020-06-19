Украинская певица Наталка Карпа показала в новом клипе маленькую дочь (видео)

В клипе певица показала моменты из личной жизни.

Украинская певица Наталка Карпа сняла новый клип на песню "Долею поцілована". В видеоработе также снялись супруг певицы, герой АТО Евгений Терехов и их маленькая дочь Злата.

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"Я счастливая женщина! Последние годы в моей жизни происходят действительно знаковые события. Я получила два новых статусы "жены" и "мамы". И поняла, что счастье это не только, когда все хорошо, но и тогда, когда во всех жизненных неурядицах осознаешь, что ты не одна, у тебя есть опора, поддержка и искренний собеседник, и это все в одном лице - мой муж Евгений Терехов", - написала Наталка на своей странице в Facebook.

Клип олицетворяет душевное состояние Наталки. Звезда отметила, что он основан на реальных событиях. Все начинается с зарождения отношений пары, потом свадьба, а потом рождение ребенка. Также в клипе Карпа читает рэп, который придумала еще в роддоме: "Прилетіла лелека, здалека, здалека. Принесла щастя для Карпулі та Джека. Чорнодзьоба лелека!!! Маленька ніжність спить у візочку. Я дякую Богу за щастя, за дочку".

Как сообщал УНИАН, ранее MARUV выпустила провокационный клип на песню "I Want You".

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