Украинский режиссер Нариман Алиев написал в Twitter пост с возмущением, что его фильм "Домой" использовали для открытого показа.

Этот показ организовал активист Солидарной молодежи Волыни Сергей Заяц, который сказал, что зрители были в восторге от фильма.