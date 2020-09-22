Режиссер написал пост / cosmo.com.ua

Этот показ организовал активист Солидарной молодежи Волыни Сергей Заяц, который сказал, что зрители были в восторге от фильма.

"Неделя без матов пошла по пи**е! Ты здесь бл*ть жопу рвешь, чтобы фильм легально посмотрели люди, а они в открытую пи*дят кино и используют для политической агитации", - написал Алиев.

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Автор: УНИАН