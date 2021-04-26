Юэн Мак-Грегор сыграет знаменитого американского дизайнера. / фото Википедия
На Netflix вскоре стартует новый сериал Райана Мерфи.
Читайте такжеПродюсеры "Короны" не могут найти актера на роль скандального принца Эндрю
Об этом в Facebook сообщает Vertigo.
Как отмечается, новый проект стартует 14 мая.
Это будет минисериал, в котором Юэн Макгрегор сыграет знаменитого американского дизайнера.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Marvel запустила в работу четвертую часть " Капитана Америки"
- Отгремел суперфинал "Голоса страны": как это было (фоторепортаж)
- Лучшие фильмы ужасов 2020: Что посмотреть тем, кому не хватает острых ощущений
- Вышел тизер сериала "Девять совершенно незнакомых людей" с Николь Кидман (видео)
- Сергей Лазановский победил на "Голосе страны-11": что известно о триумфаторе шоу
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram