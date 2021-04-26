14 мая стартует показ сериала "Голстон".

На Netflix вскоре стартует новый сериал Райана Мерфи.

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Об этом в Facebook сообщает Vertigo.

Как отмечается, новый проект стартует 14 мая.

Это будет минисериал, в котором Юэн Макгрегор сыграет знаменитого американского дизайнера.

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Автор: Екатерина Лиманская