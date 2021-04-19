Помимо главной премии, "Душа" получила награды за лучшие эффекты, анимацию, музыкальное оформление и сценарий.

Мультфильм "Душа" режиссеров Питера Доктера и Кемпа Паэурса, снятый студией Pixar, получил премию Annie Awards в номинации "Лучший анимационный фильм".

Об этом сообщается на сайте премии.

В этой номинации на победу также также претендовали мультфильм от Pixar "Вперед", анимационная работа от Netflix "Семья Уиллоби", а также проект DreamWorks Animation "Семейка Крудс: новоселье".

Помимо главной премии, "Душа" получила награды за лучшие эффекты, анимацию, музыкальное оформление и сценарий.

Мультфильм "Душа": что о нем известно

В феврале мультфильм "Душа" стал обладателем премии "Золотой глобус" в номинации "Лучший анимационный фильм", а в январе Американский институт киноискусства (AFI) включил анимационную картину "Душа" в список лучших фильмов и сериалов 2020 года.

Мультфильм "Душа" - это история экзистенциальных приключений нью-йоркского джазмена Джо Гарднера и его души. По сюжету главный герой неожиданно умирает и попадает в загробный мир, где он сталкивается с философскими вопросами о жизни и ее предназначении.

С октября прошлого года лента собрала в мировом прокате более 117 миллионов долларов.

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Автор: Олег Давыгора