Мультфильм "Душа" режиссеров Питера Доктера и Кемпа Паэурса, снятый студией Pixar, получил премию Annie Awards в номинации "Лучший анимационный фильм".
Об этом сообщается на сайте премии.
В этой номинации на победу также также претендовали мультфильм от Pixar "Вперед", анимационная работа от Netflix "Семья Уиллоби", а также проект DreamWorks Animation "Семейка Крудс: новоселье".
Помимо главной премии, "Душа" получила награды за лучшие эффекты, анимацию, музыкальное оформление и сценарий.
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Мультфильм "Душа": что о нем известно
В феврале мультфильм "Душа" стал обладателем премии "Золотой глобус" в номинации "Лучший анимационный фильм", а в январе Американский институт киноискусства (AFI) включил анимационную картину "Душа" в список лучших фильмов и сериалов 2020 года.
Мультфильм "Душа" - это история экзистенциальных приключений нью-йоркского джазмена Джо Гарднера и его души. По сюжету главный герой неожиданно умирает и попадает в загробный мир, где он сталкивается с философскими вопросами о жизни и ее предназначении.
С октября прошлого года лента собрала в мировом прокате более 117 миллионов долларов.
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