В Киеве с 22 по 30 августа пройдет кинофестиваль "Молодость"

В этом году фестиваль будет проходить сразу в двух форматах: онлайн и оффлайн.

В Киеве с 22 по 30 августа будет проходить международный кинофестиваль «Молодость». Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации. «В этом году фестиваль будет проходить сразу в двух форматах: онлайн и оффлайн. В целом покажут около 150 фильмов», - говорится в сообщении. Читайте также Объявлен состав жюри Венецианского кинофестиваля Кинофестиваль "Молодость-2020": когда, как и где он пройдет В этом году основными локациями фестиваля стали кинотеатр «Жовтень», где будет расположен фестивальный центр с показами конкурсной и внеконкурсной программ, в частности, украинских премьер. В «Доме кино» пройдет серия фестивальных показов. «Специально для проведения фестиваля, согласно распоряжению КГГА №1263, сконструируют кинотеатр под открытым небом под Аркой Дружбы народов. Там пройдут церемонии открытия и награждения, показы фильмов детской программы «Molodist Teen Sсreen», украинские премьеры и специальные события», - сообщили в КГГА. Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram Автор: Юлия Янкевич

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