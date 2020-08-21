В Киеве с 22 по 30 августа пройдет кинофестиваль "Молодость"
В Киеве с 22 по 30 августа будет проходить международный кинофестиваль «Молодость».
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
«В этом году фестиваль будет проходить сразу в двух форматах: онлайн и оффлайн. В целом покажут около 150 фильмов», - говорится в сообщении.
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В этом году основными локациями фестиваля стали кинотеатр «Жовтень», где будет расположен фестивальный центр с показами конкурсной и внеконкурсной программ, в частности, украинских премьер.
В «Доме кино» пройдет серия фестивальных показов.
«Специально для проведения фестиваля, согласно распоряжению КГГА №1263, сконструируют кинотеатр под открытым небом под Аркой Дружбы народов. Там пройдут церемонии открытия и награждения, показы фильмов детской программы «Molodist Teen Sсreen», украинские премьеры и специальные события», - сообщили в КГГА.
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