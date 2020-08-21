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В Киеве с 22 по 30 августа пройдет кинофестиваль "Молодость"

20:54, 21 августа 2020
Кино и музыка
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Кинофестиваль «Молодость» пройдет в Киеве / фото kyivcity.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

«В этом году фестиваль будет проходить сразу в двух форматах: онлайн и оффлайн. В целом покажут около 150 фильмов», - говорится в сообщении.

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Кинофестиваль "Молодость-2020": когда, как и где он пройдет

В этом году основными локациями фестиваля стали кинотеатр «Жовтень», где будет расположен фестивальный центр с показами конкурсной и внеконкурсной программ, в частности, украинских премьер.

В «Доме кино» пройдет серия фестивальных показов.

«Специально для проведения фестиваля, согласно распоряжению КГГА №1263, сконструируют кинотеатр под открытым небом под Аркой Дружбы народов. Там пройдут церемонии открытия и награждения, показы фильмов детской программы «Molodist Teen Sсreen», украинские премьеры и специальные события», - сообщили в КГГА.

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Автор: Юлия Янкевич

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Теги: #кинофестиваль#Новости Киевапогода в Киеве