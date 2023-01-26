В украинский прокат военная экшн-драма "Мирный-21" выйдет 22 февраля 2023 года.

Вышел официальный трейлер украинской военной экшн-драмы "Мирный-21", которая расскажет о событиях в начале войны на востоке Украины в 2014 году.

Как сообщает пресс-служба Kinomania Film Distribution, в центре сюжета фильма – луганский пограничный отряд, бойцов которого сепаратисты и российские спецслужбы безуспешно пытаются заставить предать свою страну. Название фильма было выбрано не случайно, ведь Мирный-21 – это адрес квартала, где был расположен луганский пограничный отряд.

Режиссером фильма выступил один из самых успешных украинских режиссеров современности Ахтем Сеитаблаев, на счету которого такие фильмы, как "Хайтарма", "Киборги", "Номера" и "Захар Беркут".

Кроме опытных киносценаристов Ярослава Яриша и Сергея Касторных, к разработке сценария фильма присоединился Анатолий Коцюрба – действующий полковник Государственной пограничной службы. Его пригласили, чтобы максимально точно и корректно показать на экране специфику военной службы.

"Как военный, вначале я выступил в роли консультанта на этапе создания сценария: помогал Ярославу и Сергею в вопросах, связанных со спецификой службы пограничников, традицияями и правилами общения военных. Позже мне предложили роль сосценариста – мой талант заметил режиссер. Самый большой объем работы был связан с написанием боевых сцен и диалогов между командованием и подчиненными. Этот фильм – о верности присяге и о воинском долге, о доверии между людьми и о борьбе со страхом и искушением. Когда-то подобные фильмы вдохновили меня стать военным, поэтому надеюсь, что и после просмотра фильма "Мирный-21" кто-то примет для себя решение служить нашей Родине. Также этот фильм стоит посмотреть, чтобы через художественно-драматический взгляд авторов вспомнить, с чего началась война, которая до сих пор продолжается в Украине: понаблюдать за тем, как в 2014 году военным приходилось принимать совсем непростые решения", – рассказал Коцюрба.

Съемки ленты начались в сентябре 2021 года. Фильм снимали в Киеве и в воинской части города Васильков Киевской области (Объединенный учебный центр Воздушных Сил). По словам сопродюссера фильма Марии Дончик, в первые дни полномасштабного вторжения воинская часть и плац, которые можно увидеть в некоторых сценах фильма, были полностью уничтожены российскими снарядами.

Главные роли сыграли Андрей Саминин ("Пес", "Столетие Якова"), Максим Девизоров ("Первые ласточки", "Лучшие выходные"), Евгений Ламах ("Черкассы", "Круты 1918"), Роман Ясиновский ("Киборги", "Снайпер. Белый ворон", "Поймать Кайдаша"), Виктор Жданов ("Киборги", "Домой", "Номера"), Алексей Тритенко ("Черный ворон", "Я работаю на кладбище"), Мария Штофа ("Крылья бабочки"), Лорена Колибабчук ("Номера", "Носорог"), Андрей Мостренко ("Снайпер. Белый ворон", "Щедрик") и другие.

Также одну из ролей в фильме исполнил актер Паша Ли ("Штольня", "Тени незабытых предков"), который погиб 6 марта 2022 года в Ирпене. Авто с актером, который вместе с другими волонтерами развозил гуманитарную помощь местным жителям, расстреляли российские оккупанты.

"Этот год изменил каждого. Год назад мы презентовали наш фильм на Зимнем кинорынке ОМКФ и искренне верили, что "Мирный-21" станет важной страницей нашей общей истории. Но враг решил иначе и война пришла в дома каждого украинца. Пограничники во многих уголках снова дали бой оккупантам и доказали свою преданность Родине. К сожалению, не обошлось без потерь. "Мирный-21" стал одним из последних полнометражных проектов для замечательного актера Паши Ли, который трагически погиб от рук оккупантов. Хочется верить, что наше кино напомнит о цене каждой маленькой победы и в который раз заставит украинцев поверить в силу наших защитников", – прокомментировал Сеитаблаев.

Вас также могут заинтересовать новости: