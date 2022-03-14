Режиссер назвал войну в Украине монументальным бедствием.

Известный российско-казахский режиссер Тимур Бекмамбетов заявил, что у него сердце разрывается, когда он смотрит на то, что сейчас происходит в Украине.

В комментарии DEADLINE он рассказал, что много раз бывал в Украине, особенно в Чернигове и Херсоне.

"Это мир, в котором мы жили, и душераздирающе видеть, как он развалился за одну ночь", - сказал он.

Также он добавил, что сейчас работает над документальным фильмом DWW1 о цифровой стороне войны в Украине. С помощью этого фильма он хочет провести некую параллель с "Побегом из Афганистана".

"Это вызывает так много параллелей с тем, что происходит сейчас - не только с точки зрения самой военной кампании, но и того, как официальные лица вводят общественность в заблуждение относительно войны. Разница только в одном: на этот раз ран больше, потому что люди получают их не только на реальном поле боя, но и в цифровом пространстве. Боевые действия разворачиваются на экранах наших устройств, делая нас то волевыми, то невольными участниками или соучастниками, уничтожающими то, чего не могут достичь снаряды и ракеты", - добавил режиссер.

Также он согласился с позицией мирового киносообщества запретить показ российских фильмов на различных фестивалях. Кроме того, по его словам, многие проекты РФ будут приостановлены.

"Возможно, сейчас не самое подходящее время для фестивалей в целом: пока в Украине льется кровь, европейские фестивальные кроваво-красные ковры приобретают зловещий смысл", - подытожил режиссер.

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