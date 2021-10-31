Поп-король восемь лет возглавлял элитный рейтинг, но в этом году скатился аж на третье место.

Британский писатель Роальд Даль официально признан самой высокооплачиваемой покойной знаменитостью.

Он возглавил список, составленный Forbes.

Хотя сам автор "Матильды" и "Чарли и шоколадной фабрики" умер от рака еще в 1990 году, его произведения продолжают приносить его наследникам солидный доход, который в 2021 году оценили в $513 млн (преимущественно благодаря приобретению Netflix прав на экранизацию его произведений).

Таким образом, поп-король Майкл Джексон впервые за восемь лет уступил первенство в рейтинге самых зарабатывающих умерших знаменитостей, которую он занимал последние восемь лет. Причем он "просел" сразу на 2 позиции.

В целом список выглядит следующим образом:

писатель Роальд Даль - $513 млн; певец Принс - $120 млн; певец Майкл Джексон - $75 млн; художник Чарльз Шульц - $40 млн; писатель Теодор Сьюз Гейзель - $35 млн; певец Бинг Кросби - $33 млн; певец Элвис Пресли - $30 млн; гольфист Арнольд Палмер - $27 млн; певец Джерри Гоффин - $23 млн; певец Лютер Вандросс - $21 млн; певец Боб Марли - $16 млн; певец Джарад Хиггинс - $15 млн; певец Джон Леннон - $12 млн.;

Как уже сообщал УНИАН, ранее СМИ составили рейтинг самых богатых семей, которые владеют крупнейшими компаниями мира. Его возглавила контролирующая сеть супермаркетов Walmart семья Уолтон.

Автор: Станислав Кожемякин