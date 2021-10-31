Британский писатель Роальд Даль официально признан самой высокооплачиваемой покойной знаменитостью.
Он возглавил список, составленный Forbes.
Хотя сам автор "Матильды" и "Чарли и шоколадной фабрики" умер от рака еще в 1990 году, его произведения продолжают приносить его наследникам солидный доход, который в 2021 году оценили в $513 млн (преимущественно благодаря приобретению Netflix прав на экранизацию его произведений).
Таким образом, поп-король Майкл Джексон впервые за восемь лет уступил первенство в рейтинге самых зарабатывающих умерших знаменитостей, которую он занимал последние восемь лет. Причем он "просел" сразу на 2 позиции.
В целом список выглядит следующим образом:
- писатель Роальд Даль - $513 млн;
- певец Принс - $120 млн;
- певец Майкл Джексон - $75 млн;
- художник Чарльз Шульц - $40 млн;
- писатель Теодор Сьюз Гейзель - $35 млн;
- певец Бинг Кросби - $33 млн;
- певец Элвис Пресли - $30 млн;
- гольфист Арнольд Палмер - $27 млн;
- певец Джерри Гоффин - $23 млн;
- певец Лютер Вандросс - $21 млн;
- певец Боб Марли - $16 млн;
- певец Джарад Хиггинс - $15 млн;
- певец Джон Леннон - $12 млн.;
Как уже сообщал УНИАН, ранее СМИ составили рейтинг самых богатых семей, которые владеют крупнейшими компаниями мира. Его возглавила контролирующая сеть супермаркетов Walmart семья Уолтон.