Второе место заняли «Пацаны» от Prime Video, а третье - «Мир Дикого Запада» от HBO / @themandalorian
«Мандалорец» от Disney+ обогнал «Игру престолов» и стал самым скачиваемым сериалом в 2020 году.
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Несколько лет подряд сериал «Игра престолов» лидировал в этом топе. Второе место заняли «Пацаны» от Prime Video, а третье - «Мир Дикого Запада» от HBO.
В топ-10 сериалов, которые больше всего загружали на пиратские сайты, также вошли следующие: «Викинги», «Звездный путь: Пикар», «Рик и Морти», «Ходячие мертвецы», «Аутсайдер», «Стрела» и «Флеш».
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