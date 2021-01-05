Несколько лет подряд сериал «Игра престолов» лидировал в этом топе.

«Мандалорец» от Disney+ обогнал «Игру престолов» и стал самым скачиваемым сериалом в 2020 году.

Читайте также"Тор 4: Любовь и Гром": рассекречены новые подробности съемок фильма MarvelОб этом пишет Torrentfreak.

Несколько лет подряд сериал «Игра престолов» лидировал в этом топе. Второе место заняли «Пацаны» от Prime Video, а третье - «Мир Дикого Запада» от HBO.

В топ-10 сериалов, которые больше всего загружали на пиратские сайты, также вошли следующие: «Викинги», «Звездный путь: Пикар», «Рик и Морти», «Ходячие мертвецы», «Аутсайдер», «Стрела» и «Флеш».

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Автор: УНИАН