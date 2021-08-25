Изображение его гениталий в младенческом возрасте нанесло большую психологическую травму впоследствии, утверждает мужчина.

Самая известная обложка группы Nirvana для альбома "Nevermind", который считается главной пластинкой гранжа и одним из лучших альбомов 90-х и всей рок-музыки в принципе, стала причиной иска к распавшемуся после самоубийства Курта Кобейна коллективу.

Спенсер Элден, 30-летний житель Лос-Анжелеса, запечатленный на обложке "Nevermind", подал в суд на бывших участников группы, обвинив их в распространении детской порнографии, передает Pitchfork.

Элден требует моральной компенсации за то, что его половые органы видел весь мир. По этой причине, по словам Спенсера, всю свою жизнь он испытывал стресс, который пагубно отражался на его жизни, и даже обращался за помощью к врачам.

Элден утверждает, что не мог дать согласие на использование своего изображения для альбома 30-летней давности по причине малого возраста и требует с каждого из ответчиков по 150 тысяч долларов компенсации ущерба за распространение частных материалов откровенно сексуального характера и принуждение к коммерческим сексуальным действиям в возрасте до 18 лет, от которых участники Nirvana и другие стороны продолжают получать материальную выгоду.

Иск подан в суд Центрального округа Калифорнии против наследников Курта Кобейна, басиста Криса Новоселича, барабанщика Дэйва Грола и Чэда Чэннинга (который покинул группу еще до записи альбома), автора обложки Кирка Веддла, дизайнера Роберта Фишера, а также звукозаписывающих компаний Universal, Geffen, Warner и MCA.

Адвокат Элдена утверждает, что изображение, на котором младенец в воде тянется за долларовой банкнотой на крючке, заставляет ребенка выглядеть "секс-работником". Кроме того, истец указывает, что группа пообещала покрыть его гениталии наклейкой на обложке альбома, но этого сделано не было.

Достигнув совершеннолетия, Элден сам неоднократно "косплеил" свой самый известный снимок, а в один из юбилеев выхода "Nevermind" даже сделал татуировку на груди с названием альбома. Тем не менее, в интервью он несколько раз признавался, что не рад быть "знаменитостью с обложки" и выражал смешанные чувства по поводу того, что прославился благодаря "каверу" одной из главных пластинок 90-х.

По его словам, он несколько раз по-дружески пытался пообщаться с экс-участниками "Нирваны", чтобы получить деньги за свой снимок, но его призывы были проигнорированы.

Альбом "Nevermind", выпущенный в 1991-м году, считается классикой альтернативного рока, лучшим альбомом в дискографии Nirvana, главным гранж-альбомом. Он содержит самую узнаваемую композицию группы "Smells Like Teen Spirit", был продан тиражом более 35 миллионов копий по всему миру. Это самый коммерчески успешный альбом группы из Сиэтла. В январе 1992 года альбом занял первое место в чарте журнала Billboard, опередив Майкла Джексона. Критики признавали "Nevermind" одним из лучших альбомов всех времён, включая такие издания, как Rolling Stone, NME и Time.

Автор: Андрей Софин