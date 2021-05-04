Джослин Банди заявила, что один из логотипов Nirvana - это иллюстрация к «Божественной комедии» Данте Алигьери, которую создал ее дед.

Внучка британского художника Чарльза Уилфрида Скотта-Джайлса обвинила группу Nirvana в плагиате.

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Джослин Банди заявила, что один из логотипов Nirvana - это иллюстрация к «Божественной комедии» Данте Алигьери, которую создал ее дед.

Этот рисунок использовался на обложках, нашивках, кружках и другом мерче группы.

По словам девушки, эти товары Nirvana начала продавать в 1989 году, а сам художник скончался в 1982-м.

Джослин Банди говорит, что впервые узнала о плагиате в начале 2021 года. Она подала в суд на группу.

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Автор: Людмила Жерновская