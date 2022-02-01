Трогательное, доброе, смешное и поучительное аниме для любых возрастов и национальностей.

Японская мультипликация - аниме - стала известна далеко за пределами Страны восходящего солнца. Этот жанр любят за необычную яркую рисовку, восточную философию, простой и трогательный сюжет, жизненный юмор. Аниме учит нас жить в гармонии с природой, любить и уважать близких, бороться за свои идеалы.

Если вы ещё не знакомы с этим замечательным жанром, предлагаем вам насладиться просмотром трогательного аниме всей семьей. Мы собрали несколько шедевров японской анимации, в которых каждый зритель что-то близкое своему сердцу.

Унесенные призраками

"Унесенные призраками" - это самая известный анимационный фильм самого известного японского аниме-режиссера Хаяо Миядзаки. Идеальное произведение для знакомства с японской культурой. Простые и реалистичные персонажи, тема важности семьи и десятки престижных мировых наград, в том числе и премия "Оскар", принесли картине всеобщую любовь зрителей.

История рассказывает о десятилетней девочке Тихиро, которая вместе с родителями случайно попала в пустынный город. Там родители девочки превратились в свиней, и чтобы спасти их, она устраивается на работу в купальню для сказочных существ.

Мой сосед Тоторо

Ещё одно аниме от Хаяо Миядзаки попало в наш список. Это очень милая, добрая и жизнеутверждающая история. Две сестры переезжают с родителями в забытую японскую деревушку. Их мать серьезно болеет, старшая дочь присматривает за ней, а младшая гуляет по густому лесу у дома. Девочка знакомится с хранителем леса Тоторо, который становится её сказочным другом.

Девочка, покорившая время

Этот фильм учит зрителей ценить время и относиться к нему ответственно. Японская школьница Макото живет беззаботной жизнью и не думает о будущем. Однажды её повседневную жизнь разрушает ужасная трагедия, которая едва не стоила ей жизни. Девочка обнаруживает в себе способность путешествовать во времени и пользуется ей в личных целях, не сильно беспокоясь о будущем.

Сердцу хочется кричать

Очень трогательное и драматичное аниме о важности слов и выражении своих чувств. Маленькая девочка по имени Джун однажды разрушила свою семью из-за пары неосторожных слов. После этого девочке является волшебный дух, который запечатывает её голос, чтобы она больше никому не навредила. Немая и терзаемая чувством вины девочка продолжает взрослеть, но её сердцу хочется кричать.

Её заветное желание

Это аниме понравится любителям романтики. Двое молодых людей - парень-аквалангист и девушка на инвалидной коляске, случайно знакомятся и начинают проводить время вместе. Юноша - много трудится и упорно идет к своей мечте. Девушка уже давно забыла о своей мечте и опустила руки, ведь она не может ходить. Каждый из них начинает смотреть на жизнь по-новому.

Форма голоса

Приготовьтесь к большому накалу драмы и морю слез. Этот анимационный фильм рассказывает историю юноши, который был хулиганом в школе и издевался над глухой девочкой. Когда он вырос, ему стало очень стыдно за свое поведение, и он пытается достучаться до бывшей одноклассницы без слов.

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