Премьера второго сезона популярного сериала по комиксам Marvel состоится 6 октября 2023 года на Disney+.

Стриминговый сервис Disney+ наконец-то выпустил полный трейлер ко второму сезону супергеройского фэнтези-сериала "Локи" (Loki), который станет частью пятой фазы киновселенной Marvel.

Судя по трейлеру, в новом сезоне Локи (Том Хиддлстон) начнет бесконтрольно скользить во времени и пространстве. Во время этих путешествий он поймет, что миру грозит уничтожение. Вместе со своим напарником из "Управления временными изменениями", агентом Мобиусом М. Мобиусом (Оуэн Уилсон) они должны разгадать эту загадку и спасти мир от разрушения.

Также к своим ролям во втором сезоне вернулись София Ди Мартино, сыгравшая женскую версию Локи Сильвию, Гугу Мбата-Роу, воплотившая влиятельного агента УВИ Равонну Ренслейер, и Вунми Мосаку, сыгравшая охотницу В-15.

Главным антагонистом, судя по всему, снова будет Канг Завоеватель (Джонатан Мейджорс), который был впервые представлен в первом сезоне "Локи" и закрепился в роли нового большого злодея киновселенной Marvel в фильме "Человек-муравей и Оса: Квантомания". Примечательно, что, судя по всему, актер вернется в новом проекте Marvel, несмотря на обвинения в его адрес в домашнем насилии. Тогда ходили слухи, что киностудия может расторгнуть контракт с актером, если обвинения подтвердятся. Также сообщалось, что Marvel может минимизировать роль его персонажа и постепенно вычеркнуть его из новых проектов, несмотря на ранее заявленные планы.

Кроме того, в новом сезоне к актерскому составу сериала присоединились Ке Хэй Кван ("Все везде и сразу"), Рафаэль Касаль ("Безупречный") и Кейт Дики ("Ведьма", "Варяг").

Премьера второго сезона "Локи" запланирована на 6 октября 2023 года на Disney+. Всего сезон будет насчитывать шесть эпизодов.

Напомним, первый сезон супергеройского фэнтези-сериала "Локи" вышел летом 2021 года. Его события разворачивались как ответвление сюжета фильма "Мстители: Финал" (2019). Когда Мстители перенеслись в 2012 год за "Камнем пространства", он случайно оказался рядом с задержанным в то время Локи. Тот воспользовался его силой, чтобы телепортироваться подальше, и попал в Монголию, где его схватили агенты "Управления временными изменениями" (УВИ). Это учреждение, основанное тремя таинственными Хранителями времени, следило за тем, чтобы история развивалась в безопасном русле – когда-то давно существовало много параллельных вариантов истории, однако между ними началась разрушительная война, поэтому чтобы не допустить гибели Вселенной, Хранители установили единый ход событий, известный как Священное время. И хотя Локи грозило уничтожение, ведь его бегства не должно быть в Священном времени, агент УВИ Мобиус М. Мобиус решил воспользоваться изобретательностью и знаниями Локи, чтобы тот помог поймать особо опасного преступника, нападающего на отряды УВИ – им оказалась альтернативная женская версия Локи по имени Сильвия. Тем временем, герои выяснили, что с УВИ не там все просто – и за ним стоит куда более опасный враг.

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