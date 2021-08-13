Лобода говорит, что премьера песни для нее - особенная.

Опальная певица Светлана Лобода выпустила новый трек "Vogue", который исполнила сразу на двух языках - русском и украинском. Также в этой композиции "суперзвезда" зазвучала абсолютно по-новому.

Читайте такжеЛобода представила новый клип - получился настоящий мини-фильм (фото, видео)Песня "Vogue" опубликована на YouTube-канале Лободы. При этом комментарии под аудио отключены в обеих языковых версиях.

"Сегодняшняя премьера для меня - особенная. В ней все немножко впервые. Впервые я выпускаю релиз сразу на двух языках - русском и украинском. Впервые вы помогаете с выбором названия - и я решила объединить их вместе "Indie Rock (Vogue)", - написала артистка в своем Instagram.

"Vogue" на русском

Лобода "Vogue": что известно о песне

Лобода впервые за несколько лет записала песню на украинском языке "Vogue" и готовится к презентации клипа на нее.

Съемками клипа занимается израильский режиссер Инди Хаит. С ним Лобода познакомилась несколько лет назад. По ее словам, она давно хотела попробовать создать с ним какой-то новый проект.

Лобода отметила, что песню написал украинский автор, но имя его она при этом не назвала.

Автор: Ольга Робейко