Новый клип Little Big всего за несколько часов попал в тренды YouTube в Украине (видео)

Всего за 4 часа клип выбился в лидеры трендов YouTube в Украине и уже занимает 21-ю строчку. Всего же клип на песню уже посмотрели почти два миллиона человек.

Российская рейв-группа Little Big выпустила клип на песню Hypnodancer. Читайте также82-летний актер Энтони Хопкинс завел TikTok и станцевал под Дрейка (видео) Ролик был размещен на официальном YouTube-канале группы. Всего за 4 часа клип выбился в лидеры трендов YouTube в Украине и уже занимает 21-ю строчку. Всего же клип на песню уже посмотрели почти два миллиона человек. В съемках клипа приняли участие комик Александр Гудков, блогер Руслан Усачев, фронтмен The Hatters Юрий Музыченко и солистка «Ленинграда» Флорида Чантурия.

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