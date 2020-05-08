Новый клип Little Big всего за несколько часов попал в тренды YouTube в Украине (видео)
16:06, 08 мая 2020Кино и музыка
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Всего за 4 часа клип выбился в лидеры трендов YouTube в Украине и уже занимает 21-ю строчку. Всего же клип на песню уже посмотрели почти два миллиона человек.
В съемках клипа принял участие фронтмен The Hatters Юрий Музыченко / скриншот
Российская рейв-группа Little Big выпустила клип на песню Hypnodancer.
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Ролик был размещен на официальном YouTube-канале группы.
Всего за 4 часа клип выбился в лидеры трендов YouTube в Украине и уже занимает 21-ю строчку. Всего же клип на песню уже посмотрели почти два миллиона человек.
В съемках клипа приняли участие комик Александр Гудков, блогер Руслан Усачев, фронтмен The Hatters Юрий Музыченко и солистка «Ленинграда» Флорида Чантурия.
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