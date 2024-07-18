Врачи 'Охматдета' первыми увидели новый сериал '1+1 Украина', основанный на истории крупнейшей детской больницы в Украине

16 июля на Одесском международном кинофестивале состоялся спецпоказ нового вдохновляющего и драматического сериала "Врач по призванию" от "1+1 Украина", основанного на истории жизни "Охматдета" в первые 50 дней полномасштабного вторжения. Во время события создатели сериала поделились, что съемки частично проходили в разрушенном корпусе больницы, куда попала российская ракета 8 июля.

Среди первых зрителей сериала - врачи "Охматдета", которые были привлечены к работе над проектом: гендиректор клиники Владимир Жовнир с 3-летней дочерью, заведующая отделением интенсивной терапии Наталья Карпенко, врач-анестезиолог Анна Мачужак, врач-интерн детской хирургии Елена Говорова. Актеры сериала: Виктория Литвиненко, Александр Печерица, Владимир Заец, Иван Жилюк.

Директор по маркетингу "1+1 Украина" Наталья Вовк отметила, что сейчас целью канала является поиск и создание историй, которые будут вдохновлять и качественно отличаться от других.

Видео дня

"Сериал "Врач по призванию" - о ценности жизни. Именно сейчас во время полномасштабной войны украинские врачи показали преданность, мужество и ежедневную борьбу за жизнь каждого пациента", - сказала Наталья Вовк.

Идея создать сериал о несокрушимом духе и надежде, которая всегда находит место даже в самых тяжелых моментах жизни появилась у продюсера продакшна "Банк идей" Натальи Яковлевой после разговора с гендиректором "Охматдета" Владимиром Жовниром.

"Он так просто рассказывал о жизни врачей, их самоотверженной работе. Когда это слушаешь и думаешь, неужели такое возможно, это что-то вне представления. А для них это не подвиг, а обычная обыденность. И вот эта их стойкость, мужество, несокрушимость нас вдохновили на создание сериала", - поделилась Наталья Яковлева.

Новая история на "1+1 Украина" является посвящением украинским врачам. К работе над сценарием были привлечены врачи из "Охматдета", чтобы медицинские кейсы были переданы верно. Также во время съемок медицинских манипуляций на съемочной площадке работал консультант. Просмотрев первые два эпизода, врачи отметили - съемочной группе удалось отразить реалии жизни медиков. В сериале удачно показаны не только профессиональные вызовы и трудности, но и повседневная жизнь врачей за пределами больницы.

"Это сериал, который в полной мере передает эмоции людей во время войны. Особенно работу врачей именно в экстремальной ситуации. Идея сериала замечательная. Очень мало проектов действительно передают работу врачей. Далеко не все люди различают также медицинские профессии. Например, большинство знает, кто такой хирург, но очень редко кто знает, кто такой анестезиолог или реаниматолог. Спасибо за сериал, который действительно показывает нашу работу", - поделилась впечатлением после просмотра заведующая отделением интенсивной терапии Наталья Карпенко.

Напомним, по сюжету, талантливая врач-реаниматолог Марина Бондарь оказывается на грани развода со своим мужем и коллегой, хирургом Андреем Бондарем после измены. Марина собирается принять предложение работы в Польше и перевезти туда семью, чтобы начать жизнь с чистого листа. Однако, уже на следующее утро она просыпается от взрывов и решает остаться в родной больнице, которая переходит в режим работы 24/7 и становится спасительной крепостью для многих маленьких и взрослых пациентов. Несмотря на собственную истощенность, растерянность, семейные драмы, нехватку лекарств и внутренние проблемы больницы, медики сохраняют профессионализм и неутомимо спасают жизни.

Главные роли исполнят известные украинские супруги - Виктория Литвиненко и Сергей Стрельников. Хотя в фильмографии актеров много совместных проектов, но именно сериал для "1+1 Украина" стал первым, где они сыграют семейную пару.

Саундтреком к сериалу "Лікарка за покликанням" стала песня одной из самых популярных украинских групп "Бумбокс" - "Люди".

Премьера новой вдохновляющей и драматической истории состоится осенью на "1+1 Украина/