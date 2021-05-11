Известный американский актер Леонардо Ди Каприо опубликовал первый кард нового фильма выдающегося режиссера Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны».
Читайте такжеТом Круз вернул свои "Золотые глобусы" из-за расового скандалаФото появилось в Twitter актера.
На снимке Ди Каприо предстает в образе племянника владельца крупного ранчо в Оклахоме в начале XX века Эрнеста Беркхарта – одного из центральных персонажей фильма.
Вместе с ним на фото изображена актриса Лили Гладстон, которая играет супругу Эрнеста – Молли.
«Убийцы цветочной луны»: что известно о фильме
Когда выйдет фильм, пока неизвестно.
Лента основана на одноименной книге Дэвида Гранна, которая рассказывает о реальных событиях, произошедших в двадцатые годы XX века.
Сюжет. Действие разворачивается вокруг загадочных убийств, которые расследуют агенты ФБР, тогда ещё только начинавшего свою работу.
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