Когда выйдет фильм, пока неизвестно.

Известный американский актер Леонардо Ди Каприо опубликовал первый кард нового фильма выдающегося режиссера Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны».

Читайте такжеТом Круз вернул свои "Золотые глобусы" из-за расового скандалаФото появилось в Twitter актера.

На снимке Ди Каприо предстает в образе племянника владельца крупного ранчо в Оклахоме в начале XX века Эрнеста Беркхарта – одного из центральных персонажей фильма.

Вместе с ним на фото изображена актриса Лили Гладстон, которая играет супругу Эрнеста – Молли.

«Убийцы цветочной луны»: что известно о фильме

Когда выйдет фильм, пока неизвестно.

Лента основана на одноименной книге Дэвида Гранна, которая рассказывает о реальных событиях, произошедших в двадцатые годы XX века.

Сюжет. Действие разворачивается вокруг загадочных убийств, которые расследуют агенты ФБР, тогда ещё только начинавшего свою работу.

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Автор: Катерина Шварц