'Когда ты выйдешь замуж?' - самая романтическая премьера года выходит в кинопрокат Украины 23 января

Объявлена дата национального релиза авантюрно-романтической комедии "Когда ты выйдешь замуж?": уже с 23 января 2025 года лента появится на больших экранах Украины.

Сегодня команда фильма представила официальный трейлер и постер, которые открывают первые интригующие кадры этого амбициозного проекта авантюрно-романтической комедии.

Трейлер фильма захватывает интригующими кадрами свадьбы, побегом на вертолете, неожиданно страстными сценами и зрелищными художественными перформансами мирового уровня. С первых секунд фильм демонстрирует зрителям яркие эмоции, любовь и незабываемые приключения.

Исполнительница главной роли Наталка Денисенко:

"Я очень рада, что мы наконец объявили дату премьеры фильма, ведь я этого долго ждала. Это именно то кино, которое сейчас так необходимо нашим людям в этих непростых реалиях. Я живу в Украине и на собственном опыте знаю, что такое обстрелы, сирены, ожидание мужчины, который возвращается с войны.

Я уверена, что этот фильм - романтическая приключенческая комедия - станет тем лучиком радости, который так нужен сегодня. Зрители смогут прийти в кинотеатр, посмотреть красивую и захватывающую историю, получить приятные эмоции, искренние переживания, остаться с хорошим послевкусием и поднятым настроением.

Наш фильм "Когда ты выйдешь замуж" - это именно об этом. Поэтому мы с нетерпением ждем вас в кинотеатрах!"

Лента "Когда ты выйдешь замуж?" рассказывает историю молодой девушки, которая неожиданно оказывается в центре увлекательной авантюры, связанной с искусством. Фильм погрузит зрителя в водоворот положительных эмоций, любви и незабываемых художественных приключений.

Автор и режиссер Алексей Комаровский:

"Наша команда хорошо поработала, чтобы украинское зрительское кино расширило как границы жанра и стиля, так и географические границы.

Шедевр Поля Гогена, откровенный юмор, криминальные гонки, хиты звезд Монатика, Dorofeeva и Kola, средиземноморское побережье, оперная ария из оперы Джузеппе Верди, эксцентричная измена, картины украинских художников, музыка Вивальди, безумные приключения, эротические сцены - весь этот скитлз эмоций, приключений и эстетики гармонично перемешался в нашем фильме. Кое-что вы уже можете увидеть в трейлере. И, в случае чего, написать мне в Инстаграм любое свое мнение".

Главная героиня, пытаясь разобраться со своими чувствами и сохранить любовь, проходит через ряд веселых и напряженных приключений. Ее путешествие полно неожиданных поворотов, забавных ситуаций и романтических моментов. Это делает фильм легким, интересным, смешным и незабываемым для зрителя.

Этот масштабный фильм поражает звездным составом. Главные роли исполняют известные актеры украинского кинематографа: Тарас Цимбалюк, Антонина Хижняк, Наталка Денисенко, а также новое имя украинского кино - Павел Текучев. К ним присоединились звезды из Хорватии: актер Домагой Янкович и певица Лидия Бачич.

"Когда ты выйдешь замуж?" обещает стать не только киноисторией о любви и приключениях, но и весомым свидетельством того, что украинский кинематограф способен достигать новых вершин благодаря смелым идеям, захватывающим кадрам и международной поддержке.

Генеральный продюсер ленты Андрей Ногин:

Мы убеждены, что украинское кино найдет свое достойное место на европейских рынках. Динамичный сюжет, международная команда и остроумный украинский юмор - такой мы видим формулу успеха нашего фильма.

Лента создана UnitedContentHUB в партнерстве с украинскими кинокомпаниями FFILMS и IDEAFILMS и в сотрудничестве с партнерами из других стран: Cinevilla Studio (Латвия) и MissArt (Хорватия), и при поддержке Favbet Foundation.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, который занимается проектами в сфере образования, спорта и культуры. В 2024 году команда фонда начала долгосрочную программу "Культурный фонд будущего" для развития украинского искусства, поддержки молодых талантов и сохранения культурного наследия. В рамках программы предусматривается финансирование новых украиноязычных фильмов, проведение культурных мероприятий, реставрация памятников и другие проекты, направленные на популяризацию украинской культуры в мире.

Официальным партнером фильма выступила медиагруппа 1+1 Media, кинопрокатчик в Украине B&H Film Distribution.

Увидеть все это можно уже 23 января 2025 года - не пропустите самую романтическую кинопремьеру года!

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