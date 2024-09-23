В украинский прокат фильм выйдет 7 ноября 2024 года.

Кинокомпания Warner Bros. Pictures показала новый трейлер комедийного боевика "Кодовое имя "Красный" (Red One), который собрал по-настоящему звездный актерский состав.

По сюжету фильма, Санта Клаус с кодовым именем "Красный" был похищен. Начальник службы безопасности Северного полюса Каллум Дрифт должен объединиться с самым известным в мире охотником за головами Джеком О'Мэлли, чтобы спасти Рождество.

Главные роли в фильме сыграли Дуэйн "Скала" Джонсон (франшизы "Джуманджи" и "Форсаж", "Круиз по джунглям", "Черный Адам") и Крис Эванс (франшизы "Первый мститель" и "Мстители", "Ножи наголо", "Сквозь снег").

Также в фильме задействованы Кирнан Шипка ("Собиратель душ", "Смерчи", сериал "Леденящие душу приключения Сабрины"), Люси Лью (франшизы "Убить Билла", "Ангелы Чарли", сериалы "Элементарно", "Почему женщины убивают"), Джей Кей Симмонс ("Человек-паук: Вдали от дома", "Ла-Ла Ленд", "Лига спреведливости", сериал "Защищая Джейкоба"), Кристофер Хивью (сериал "Игра престолов") и другие.

Режиссером фильма выступил Джейк Кездан, наиболее известный по франшизе "Джуманджи", а также фильмам "Очень плохая училка" и "Домашнее видео: Только для взрослых".

Сценарий написал Крис Морган, который до этого работал над сюжетами фильмов "Сотовый", "Особо опасен", "47 ронинов" и нескольких частей франшизы "Форсаж".

В украинский прокат фильм выйдет 7 ноября 2024 года, сообщила пресс-служба кинодистрибьютора Kinomania Film Distribution.

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