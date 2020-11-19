Россиянин неоднократно снимался в сериалах и фильмах на территории оккупированного Крыма.

Актеру российских сериалов Кириллу Гребенщикову запретили въезд в Украину на три года.

Об этом в комментарии Украинской правде сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

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Россиянина поймали в "Борисполе", куда тот прилетел обходным путем из Минска.

Во время проверки пограничники выяснили, что мужчина посещал оккупированный Крым, однако тот свои визиты на полуостров отрицал.

За нарушения законодательства Гребенщикову запретили въезд и вернули его обратным рейсом в Беларуси.

По данным Миротворца, Гребенщиков в прошлом году снимался в пропагандистском сериале «Закрытый сезон» в Крыму. Кроме того, участвовал в съемках еще двух фильмах на полуострове в 2017 году.

Кирилл Гребенщиков – лауреат премии ФСБ РФ за роль офицера военной контрразведки подполковника Сергея Кочубея в сериале «Фантом».

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Автор: Яна Ставская