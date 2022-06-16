Марина Григоренко
Кадр из фильма "Спайдерхед" / фото Netflix

Мультфильм "Я – панда", драма "Камон Камон" и триллер "Спайдерхед": главные премьеры недели

08:13, 16.06.2022
6 мин. 179

На этой неделе в украинский прокат выйдет анимационный фильм "Я – панда" от Pixar, черно-белая драма "Камон Камон" с Хоакином Фениксом и еще парочка новинок. Тем временем, онлайн состоится премьера научно-фантастического триллера "Спайдерхед" с Майлзом Теллером и Крисом Хемсвортом, а также семейной комедии "Отец невесты" с Энди Гарсией. Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил традиционную подборку новинок в кинотеатрах Украины и онлайн.

Какие фильмы показывают в кинотеатрах Украины с 16 июня

На этой неделе украинских киноманов ждет несколько новинок на "больших экранах". Также можно посмотреть фильмы, которые вышли в прокат в минувшие недели.

Я – панда / Turning Red (США, 2022)

Анимационный фильм "Я – панда" от Pixar и Walt Disney Pictures, также известный под названием "Я краснею", рассказывает о тринадцатилетней школьнице китайско-канадского происхождения Мэйлин "Мэй" Ли, которая однажды узнает, что в порыве эмоций она неконтролируемо превращается в гигантскую красную панду.

Фильм вышел в мировой прокат в марте 2022 года и получил преимущественно положительные отзывы. Так, на IMDb у него оценка 7 баллов из 10, а на Rotten Tomatoes – 94% одобрения от критиков и 72% от зрителей.

К слову, несколько песен к фильму написали и исполнили Билли Айлиш и ее брат Финнеас О’Коннелл.

Камон Камон / C'mon C'mon (США, 2021)

Эта черно-бела драма от студии А24, отгремевшая на нескольких фестивалях независимого кино еще осенью 2021 года, расскажет о радиожурналисте, который вместе со своим племянником отправляется в путешествие, которое изменит их раз и навсегда.

Главную роль в фильме исполнил один из самых ярких актеров современности Хоакин Феникс ("Мастер", "Она", "Джокер"), известный своим умением вживаться в роль до самого конца.

Фильм получил положительные отзывы критиков, а также был отмечен несколькими престижными наградами и номинациями. Так, на IMDb у него оценка 7,5 баллов из 10, а на Rotten Tomatoes – 94% одобрения от критиков и 79% от зрителей.

Флешбэк / Memory (США, 2022)

Очередной боевик с Лиамом Нисоном, также проходящий под локализированным названием "Память", рассказывает о наемном убийце Алексе Льюисе, который страдает болезнью Альцгеймера и медленно теряет память. На старости лет он хочет уйти на пенсию, но так просто из бизнеса выйти нельзя. Вскоре он получает задание, которое противоречит его моральным принципам, и в итоге сам превращается в мишень.

Помимо самого Нисона, в фильме сыграли Гай Пирс и Моника Белуччи. Режиссером выступил новозеландский режиссер Мартин Кэмпбелл, снявший несколько фильмов бондианы с Пирсом Броснаном и Дэниелом Крейгом. Фильм является ремейком бельгийского фильма "Синдром Альцгеймера" 2003 года.

"Флешбэк" вышел в мировой прокат в апреле 2022 года, получив слабые отзывы критиков и чуть более теплую реакцию зрителей. Так, на IMDb у него оценка 5,6 баллов из 10, а на Rotten Tomatoes – 30% одобрения от критиков против 81% от зрителей.

Любовники / Amants (Франция, 2020)

Этот мелодраматичный триллер расскажет о двух влюбленных – Симоне и Лизе, которые вынуждены разлучиться после того, как парень случайно становится преступником и пускается в бега. Через три года Лиза со своим новым мужем отправляется на экзотический остров в Индийском океане, где как раз скрывается ее бывший возлюбленный.

Главные роли в фильме исполнили звезда "Нимфоманки" Стэйси Мартин, известный по фильмам "Ив Сен-Лоран" и "Франц" Пьер Нине и легенда французского кино Бенуа Мажимель ("Ненависть", "Пианистка", "Багровые реки 2").

Мировая премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале 3 сентября 2020 года, где он получил смешанные отзывы критиков. На IMDb у него оценка 5,5 баллов из 10.

Что посмотреть онлайн на выходных

Онлайн на этой неделе выйдет также парочка интересных новинок, а также несколько успешных фильмов прошлых лет.

Спайдерхед / Spiderhead (Netflix, премьера 17 июня 2022 года)

События этого научно-фантастического триллера происходят в недалеком будущем в учреждении, где проводятся эксперименты над заключенными с использованием наркотиков, изменяющих эмоции. Желая сократить свой срок в обмен на участие в опытах, сюда попадают двое молодых людей, между которыми со временем устанавливается тесная связь.

Главные роли в фильме исполнили звезда недавнего "Топ Ган: Мэверик" Майлз Теллер и Джерни Смоллетт, засветившаяся в роли Черной канарейки в фильме "Хищные птицы". Роль надзирателя учреждения досталась Крису Хемсворту, известному по роль Тора в фильмах киновселенной Marvel.

Отец невесты / Father of the Bride (HBO Max, премьера 16 июня 2022 года)

Эта семейная комедия расскажет историю отца, который пытается смириться с тем, что его дочь выходит замуж. Фильм покажет происходящее сквозь призму разнообразных отношений в большой кубино-американской семье.

Главную роль в фильме исполняет легендарный Энди Гарсия ("Неприкасаемые", "Крестный отец 3", "Одиннадцать друзей Оушена"). Роль матери невесты досталась королеве латиноамериканской поп-музыки Глории Эстефан, роль невесты – Адрие Архоне ("Настоящий детектив", "Изумрудный город"), а роль жениха – Диего Бонете ("Терминатор: Темные судьбы", "Королевы крика").

Также на Netflix с 15 июня станут доступны такие фильмы прошлых лет, как оскароносная драма "Мемуары гейши" (Memoirs of a Geisha, 2005), остросюжетный вестерн Рона Ховарда "Последний рейд" (The Missing, 2003) с Томми Ли Джонсом и Кейт Бланшетт, а также комедийный слешер "Химеры" (Freaky, 2020) с Винсом Воном и Кетрин Ньютон.

Как работают кинотеатры в условиях военного времени

С возвращением больших премьер украинские кинотеатры начали постепенно увеличивать количество сеансов в день. При этом сеансы привязаны к комендантскому часу и работе общественного транспорта – самые ранние сеансы начинаются в 10:00, а самые поздние – в 19:00.

В то же время, кинотеатры в условиях военного положения работают с определенными особенностями. Так, если начинается воздушная тревога, то показ фильма останавливается, а зрителей просят покинуть зал и отправиться в ближайшее бомбоубежище. Чаще всего, если тревога менее получаса, то показ фильма продолжают с того места, на котором остановились, если дольше – возвращают деньги или предлагают обменять билет на другой сеанс.

***

Кроме того, вы можете посмотреть лучшие сериалы июня 2022 года – на этой неделе стартует черная комедия "Дурак от Бога" от актерского/супружеского дуэта комиков Бена Фальконе и Мелиссы Маккарти.

Марина Григоренко

кинотеатрфильмы и сериалыNetflix
google newsУНИАН в Google News
Новости партнеров
загрузка...
Война в Украине
Мобилизация в УкраинеЭвакуационные поезда: расписаниеНовости МариуполяКуда обращаться беженцам во ЛьвовеКак выехать из Украины мужчинам
Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости Львова
Новости экономики
Курс доллараБиткоин – курсТарифы на электроэнергиюТарифы на газУкрзализныця
Прогноз погоды
Погода на завтраПогода на неделюПогода на месяцСиноптикПогода Киев
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделю
Новости спорта
Новости футболаНовости бокса
Lite
РецептыЛайфхакиМодаМагнитные буриЛунный календарь
Какой сегодня праздник
Пасха 2022Петров пост 2022
Оружие
F-15 для УкраиныF-16 для УкраиныТанк Leopard 2A4Ракета HarpoonЗРК PatriotРакетная система M142 HIMARSКомплекс RBS-17Ударный дрон Gray EagleРакетная система M270ЗРК StormerЧерноморский флот РФЗРК AspideИстребитель Су-57САУ Krab

Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности О нас Редакционная политика Мы в соцсетях
Мы используем cookies
Соглашаюсь