Мультфильм "Я – панда", драма "Камон Камон" и триллер "Спайдерхед": главные премьеры недели

На этой неделе в украинский прокат выйдет анимационный фильм "Я – панда" от Pixar, черно-белая драма "Камон Камон" с Хоакином Фениксом и еще парочка новинок. Тем временем, онлайн состоится премьера научно-фантастического триллера "Спайдерхед" с Майлзом Теллером и Крисом Хемсвортом, а также семейной комедии "Отец невесты" с Энди Гарсией. Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил традиционную подборку новинок в кинотеатрах Украины и онлайн.

Какие фильмы показывают в кинотеатрах Украины с 16 июня

На этой неделе украинских киноманов ждет несколько новинок на "больших экранах". Также можно посмотреть фильмы, которые вышли в прокат в минувшие недели.

Я – панда / Turning Red (США, 2022)

Анимационный фильм "Я – панда" от Pixar и Walt Disney Pictures, также известный под названием "Я краснею", рассказывает о тринадцатилетней школьнице китайско-канадского происхождения Мэйлин "Мэй" Ли, которая однажды узнает, что в порыве эмоций она неконтролируемо превращается в гигантскую красную панду.

Фильм вышел в мировой прокат в марте 2022 года и получил преимущественно положительные отзывы. Так, на IMDb у него оценка 7 баллов из 10, а на Rotten Tomatoes – 94% одобрения от критиков и 72% от зрителей.

К слову, несколько песен к фильму написали и исполнили Билли Айлиш и ее брат Финнеас О’Коннелл.

Камон Камон / C'mon C'mon (США, 2021)

Эта черно-бела драма от студии А24, отгремевшая на нескольких фестивалях независимого кино еще осенью 2021 года, расскажет о радиожурналисте, который вместе со своим племянником отправляется в путешествие, которое изменит их раз и навсегда.

Главную роль в фильме исполнил один из самых ярких актеров современности Хоакин Феникс ("Мастер", "Она", "Джокер"), известный своим умением вживаться в роль до самого конца.

Фильм получил положительные отзывы критиков, а также был отмечен несколькими престижными наградами и номинациями. Так, на IMDb у него оценка 7,5 баллов из 10, а на Rotten Tomatoes – 94% одобрения от критиков и 79% от зрителей.

Флешбэк / Memory (США, 2022)

Очередной боевик с Лиамом Нисоном, также проходящий под локализированным названием "Память", рассказывает о наемном убийце Алексе Льюисе, который страдает болезнью Альцгеймера и медленно теряет память. На старости лет он хочет уйти на пенсию, но так просто из бизнеса выйти нельзя. Вскоре он получает задание, которое противоречит его моральным принципам, и в итоге сам превращается в мишень.

Помимо самого Нисона, в фильме сыграли Гай Пирс и Моника Белуччи. Режиссером выступил новозеландский режиссер Мартин Кэмпбелл, снявший несколько фильмов бондианы с Пирсом Броснаном и Дэниелом Крейгом. Фильм является ремейком бельгийского фильма "Синдром Альцгеймера" 2003 года.

"Флешбэк" вышел в мировой прокат в апреле 2022 года, получив слабые отзывы критиков и чуть более теплую реакцию зрителей. Так, на IMDb у него оценка 5,6 баллов из 10, а на Rotten Tomatoes – 30% одобрения от критиков против 81% от зрителей.

Любовники / Amants (Франция, 2020)

Этот мелодраматичный триллер расскажет о двух влюбленных – Симоне и Лизе, которые вынуждены разлучиться после того, как парень случайно становится преступником и пускается в бега. Через три года Лиза со своим новым мужем отправляется на экзотический остров в Индийском океане, где как раз скрывается ее бывший возлюбленный.

Главные роли в фильме исполнили звезда "Нимфоманки" Стэйси Мартин, известный по фильмам "Ив Сен-Лоран" и "Франц" Пьер Нине и легенда французского кино Бенуа Мажимель ("Ненависть", "Пианистка", "Багровые реки 2").

Мировая премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале 3 сентября 2020 года, где он получил смешанные отзывы критиков. На IMDb у него оценка 5,5 баллов из 10.

Что посмотреть онлайн на выходных

Онлайн на этой неделе выйдет также парочка интересных новинок, а также несколько успешных фильмов прошлых лет.

Спайдерхед / Spiderhead (Netflix, премьера 17 июня 2022 года)

События этого научно-фантастического триллера происходят в недалеком будущем в учреждении, где проводятся эксперименты над заключенными с использованием наркотиков, изменяющих эмоции. Желая сократить свой срок в обмен на участие в опытах, сюда попадают двое молодых людей, между которыми со временем устанавливается тесная связь.

Главные роли в фильме исполнили звезда недавнего "Топ Ган: Мэверик" Майлз Теллер и Джерни Смоллетт, засветившаяся в роли Черной канарейки в фильме "Хищные птицы". Роль надзирателя учреждения досталась Крису Хемсворту, известному по роль Тора в фильмах киновселенной Marvel.

Отец невесты / Father of the Bride (HBO Max, премьера 16 июня 2022 года)

Эта семейная комедия расскажет историю отца, который пытается смириться с тем, что его дочь выходит замуж. Фильм покажет происходящее сквозь призму разнообразных отношений в большой кубино-американской семье.

Главную роль в фильме исполняет легендарный Энди Гарсия ("Неприкасаемые", "Крестный отец 3", "Одиннадцать друзей Оушена"). Роль матери невесты досталась королеве латиноамериканской поп-музыки Глории Эстефан, роль невесты – Адрие Архоне ("Настоящий детектив", "Изумрудный город"), а роль жениха – Диего Бонете ("Терминатор: Темные судьбы", "Королевы крика").

Также на Netflix с 15 июня станут доступны такие фильмы прошлых лет, как оскароносная драма "Мемуары гейши" (Memoirs of a Geisha, 2005), остросюжетный вестерн Рона Ховарда "Последний рейд" (The Missing, 2003) с Томми Ли Джонсом и Кейт Бланшетт, а также комедийный слешер "Химеры" (Freaky, 2020) с Винсом Воном и Кетрин Ньютон.

Как работают кинотеатры в условиях военного времени

С возвращением больших премьер украинские кинотеатры начали постепенно увеличивать количество сеансов в день. При этом сеансы привязаны к комендантскому часу и работе общественного транспорта – самые ранние сеансы начинаются в 10:00, а самые поздние – в 19:00.

В то же время, кинотеатры в условиях военного положения работают с определенными особенностями. Так, если начинается воздушная тревога, то показ фильма останавливается, а зрителей просят покинуть зал и отправиться в ближайшее бомбоубежище. Чаще всего, если тревога менее получаса, то показ фильма продолжают с того места, на котором остановились, если дольше – возвращают деньги или предлагают обменять билет на другой сеанс.

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Кроме того, вы можете посмотреть лучшие сериалы июня 2022 года – на этой неделе стартует черная комедия "Дурак от Бога" от актерского/супружеского дуэта комиков Бена Фальконе и Мелиссы Маккарти.

Марина Григоренко