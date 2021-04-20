Мерфи также выразил соболезнования семье Маккрори и признался, что будет скучать по Хелен,

Киллиан Мерфи прокомментировал смерть коллеги по сериалу «Острые козырьки», актрисы Хелен Маккрори.

Читайте также"Приняла диагноз с юмором": стали известны обстоятельства смерти звезды "Гарри Поттера"Как отметил актер в беседе с изданием EW, мир потерял в лице Маккрори прекрасного человека и актрису.

«Я очень расстроен, потеряв такого дорогого друга. Хелен была прекрасным, заботливым, забавным и сострадательным человеком. Еще она была талантливой актрисой — бесстрашной и великолепной. Она возвышала и делала человечной каждую сцену, каждого персонажа, которого играла», — сказал актер.

Мерфи также выразил соболезнования мужу Маккрори, актеру Дэмиэну Льюису, и ее семье и признался, что будет скучать по Хелен, передает popcornnews.

Умерла Хелен Маккрори

Хелен Маккрори умерла 16 апреля в возрасте 52 лет после продолжительной борьбы с раком.

Маккрори была известна в первую очередь по роли Нарциссы Малфой в серии фильмов о Гарри Поттере, но снималась только в трех последних частях.

Она участвовала в криминальном сериале «Острые козырьки», где сыграла Полли Шелби, главу семьи Шелби, а также в фильме «Королева», где исполнила роль Шери, жены премьер-министра Великобритании Тони Блэра.

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Автор: Ирина Погорелая