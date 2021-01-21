Герои переживут семилетний "скачок во времени".

Новозеландский актер Кей Джей Апа, который играет главную роль в сериале "Ривердейл", раскрыл подробности пятого сезона.

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Об этом сообщает TVLine.

Оказывается, что герои переживут семилетний "скачок во времени". По словам актера, это поможет освежить героев и показать новый мир Ривердейла.

Апа рассказал, что после окончания учебы он попал в ряды вооруженных сил. А когда вернулся домой, его город изменился из-за Хайрома. Сам Апа примет участие во спасении Ривердейла. Он должен будет собрать бывших друзей, чтобы начать восстановление малой родины. Начнут они со старшей школы.

Стоит отметить, что первую серию нового сезона уже показали 20 января.

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Автор: УНИАН