Отмечается, что премию вручают в Каннах лучшей собаке, снявшейся в фильме-участнике кинофестиваля.

Пес Патрон, который принимает участие в разминировании территории после российских оккупантов в Чернигове, получил премию Palm Dog Award на кинофестивале в Каннах.

Об этом сообщили на сайте Госкино Украины.

"Я получил самую престижную награду для собак в Каннах – Palm Dog Humanitarian! При других жизненных обстоятельствах я радовался бы и вертел хвостом. Но реальность пока не та. Во время награждения речь Михаила (это мой человек и коллега) вырезали. В ней он просил вдохновиться моей отвагой и давать больше оружия Украине. Чем больше оружия сейчас, тем меньше времени у врага, чтобы заминировать наши территории. Я благодарен за то, что мне аплодировали. Я тоже буду аплодировать, когда получу самую важную награду в мире: новость о победе Украины", - говорится на странице Патрона в Instagram.

Отметим, эту премию лучшей собаке вручают в Каннах за съемки в фильме-участнике кинофестиваля. Это ежегодное неофициальное шоу наград было начато в 2001 году журналистом Тоби Роузом, вдохновленным его собственным французским фокстерьером Маттли, и любимым для всех удовольствием в предпоследний день работы Каннского кинофестиваля.

Украинского любимца Патрона наградили знаком отличия PalmDogManitarian, которая вручается за связь между человечеством и собаками.

Главную награду выиграл Брит - серебристый пудель из фильма военный пони Джины Гаммелл и Райли Кео.

Кто такой пес Патрон

Двухлетний пес Патрон - талисман черниговского отряда саперов - вместе с коллегами по службе выискивает и нейтрализует угрозы взрывов.

Награжденный президентом Владимир Зеленский медалью "За преданную службу", Патрон - украинская собака-вынюхиватель взрывчатки, джек-рассел-терьер - участвует в разминировании Чернигова. Собака ищет мины и спасает людей вместе с черниговским пиротехникам из Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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