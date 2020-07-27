цей матеріал доступний українською

Украинская певица Jerry Heil презентовала новую песню "Бомба, ракета..." (фото, видео)

14:55, 27 июля 2020
Кино и музыка
154 0
Jerry Heil презентовала новую песню / фото instagram.com/thejerryheil

Об этом она написала в своем Instagram.

Jerry Heil презентовала новую песню / фото instagram.com/thejerryheil

Презентация состоялась в эфире телеканала «1+1».

Не все подписчики певицы смогли прослушать трек, но те, кто смог, – высоко его оценили: «Классная песня, Яна – красотка», «Классная песня».

Jerry Heil презентовала новую песню / фото instagram.com/thejerryheil

Ранее УНИАН писал, как Jerry Heil нарвалась на критику из-за песни «Блогер» на русском языке.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #песня