Украинская певица Jerry Heil презентовала новую песню "Бомба, ракета..." (фото, видео)

Презентация состоялась в эфире телеканала "1+1".

Украинская певица Jerry Heil представила новую песню «Бомба, ракета, пушка, граната».

Об этом она написала в своем Instagram.

Презентация состоялась в эфире телеканала «1+1».

Не все подписчики певицы смогли прослушать трек, но те, кто смог, – высоко его оценили: «Классная песня, Яна – красотка», «Классная песня».

Ранее УНИАН писал, как Jerry Heil нарвалась на критику из-за песни «Блогер» на русском языке.

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