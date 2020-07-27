Украинская певица Jerry Heil презентовала новую песню "Бомба, ракета..." (фото, видео)
14:55, 27 июля 2020Кино и музыка
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Презентация состоялась в эфире телеканала "1+1".
Jerry Heil презентовала новую песню / фото instagram.com/thejerryheil
Украинская певица Jerry Heil представила новую песню «Бомба, ракета, пушка, граната».
Об этом она написала в своем Instagram.
Jerry Heil презентовала новую песню / фото instagram.com/thejerryheil
Презентация состоялась в эфире телеканала «1+1».
Не все подписчики певицы смогли прослушать трек, но те, кто смог, – высоко его оценили: «Классная песня, Яна – красотка», «Классная песня».
Jerry Heil презентовала новую песню / фото instagram.com/thejerryheil
Ранее УНИАН писал, как Jerry Heil нарвалась на критику из-за песни «Блогер» на русском языке.
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