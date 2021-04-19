Не исключено, что смерть женщины спровоцировал коронавирус.

В Одессе умерла сценаристка юмористической передачи «Городок» Ирина Полторак.

Об этом в Facebook сообщил ее сын Александр Полторак.

«Сегодня ночью ушла мама... Я хочу, чтобы мы все запомнили ее такой – улыбающейся и жизнерадостной! Человеком, который дарил свет! Нам всем будет очень ее не хватать...», - написал Полторак.

Ранее он сообщал, что у его матери, возможно, обострились хронические заболевания из-за инфицирования коронавирусом.

Умерла сценаристка в больнице.

Сама Ирина Полторак 19 марта сообщала, что болеет, ни с кем не общается, не читает и не пишет.

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«Я больна, лежу, общаться не могу, даже не читаю и не пишу. Это депрессия, кроме всего остального. Не обижайтесь, но я попросила все входящие отключить (входящие звонки на мобильном телефоне – УНИАН), все равно не отвечаю. Дорогие мои друзья, не принимайте на свой счет, очухаюсь и появлюсь на горизонте. У меня еще и ковид вчера обнаружили, правда, не знаю, сколько времени он уже у меня, обнаружили случайно», - написала она.

Справка УНИАН. «Городок» — телевизионная сатирическая программа, выходившая с участием артистов Юрия Стоянова и Ильи Олейникова. Программа долго была популярной, но в ноябре 2012 года умер Олейников, и в связи с этим ее закрыли.

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Автор: Лариса Козовая