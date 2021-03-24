Девушка рассказала, благодаря кому попала на проект.

Анна Богдан, участница шоу "Холостяк-11" и экс-супруга Андрея Богдана, рассказала, как решилась принять участие в проекте.

Читайте также"Холостяк-11" третий выпуск: кто покинул шоу (фото)Этой информацией девушка поделилась в своем Instagram в "историях".

«Если бы не моя сестра, меня бы не было на этом проекте, она настояла, чтобы я подала анкету. У меня после развода не было отношений. И я решила попробовать. Проект "Холостяк" всегда выбирает хороших героев», - отметила Богдан.

Что известно об участии Анны Богдан в "Холостяке"

В шоу "Холостяк-11" принимает участие Анна Богдан - бывшая жена экс-главы Офиса президента Андрея Богдана.

Девушка рассказала, что бывший муж уже через 3 месяца после знакомства сделал ей предложение, на которое она тогда согласилась.

Девушка пришла на шоу "Холостяк-11", чтобы побороться за сердце Михаила Заливако.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Ольга Робейко